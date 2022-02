Ils sauvent 3 chiots issus de la même portée, lesquels développent une apparence très différente en grandissant !

En règle générale, les chiots d’une même portée se ressemblent plus ou moins, même en grandissant. Ce n’est pas du tout le cas de ceux sauvés par une association du Kansas après le décès de leur mère. Ce qui ne les a pas empêchés d’être très proches les uns des autres et d’avoir droit à un nouveau départ dans la vie.

La Helping Hands Humane Society (HHHS), association basée à Topeka dans l’Etat du Kansas, est immédiatement intervenue en apprenant que 3 chiots d’une même portée venaient de perdre leur mère et qu’ils devaient être secourus en urgence. Les petits canidés n’étaient alors âgés que d’une semaine, raconte The Dodo.

Appelés Rocky, Chip et Brownie, ils ont été confiés à une famille d’accueil, qui les a nourris au biberon et choyés pour les aider à grandir dans les meilleures conditions, malgré la perte de leur génitrice.



Au départ, les 3 chiots se ressemblaient, mais à mesure qu’ils grandissaient, leurs différences s’accentuaient, tant physiquement que sur le plan de la personnalité. : « Le pelage de Brownie était plus long et plus soyeux, celui de Rocky était plus grossier et Chip ressemblait toujours à un bébé Chihuahua, dit Emi Griess, coordinatrice des communications de l’association. Vers l'âge de 6 à 7 semaines, nous pouvions facilement dire qu'ils allaient tous les 3 être très différents les uns des autres. »



De son côté, Grace Clinton, directrice du développement et des évènements spéciaux de la HHHS, ne pouvait « pas croire qu’ils appartenaient à la même portée. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. »

Les 3 chiens rapidement adoptés

Devenus suffisamment autonomes, les jeunes quadrupèdes étaient prêts à être adoptés. L’association leur a facilement trouvé des familles aimantes. Leur mère d’accueil travaillant dans une entreprise d’alimentation pour animaux de compagnie, 2 de ses collègues et un ancien employé de la compagnie ont adopté le trio.



Ils ont ensuite fait faire des analyses ADN pour connaître les parts de races chez chacun de ces chiens. Les résultats ne sont pas encore prêts pour Rocky, qui ressemble à un Yorkshire Terrier, mais ceux des 2 autres sont connus. Ainsi, Chip est à 22% Silky Terrier, 19,8 % Caniche, 16,1% Yorkshire Terrier, 13,2% Chihuahua, 8,6% Spitz Allemand et 6,9 % Jack Russell Terrier notamment. Brownie est 19,9% Yorkshire Terrier, 17,8% Silky Terrier, 17,4% Caniche, 16,6% Chihuahua, 12,3% Teckel et 7,7% Spitz Allemand.

Même si ces 3 chiens sont très différents, ils se sont toujours adorés et ont en commun d’être extrêmement amicaux envers les humains. Ils ont tous la vie heureuse qu’ils méritent et pourront même se retrouver de temps en temps, leurs propriétaires respectifs s’étant promis d’organiser des retrouvailles à chaque fois qu’ils en auront l’occasion.