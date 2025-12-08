Un individu interpellé après avoir fait courir son chien en voiture malgré la suspension de son permis

Un automobiliste de 25 ans a été interpellé en Seine-Maritime pour une conduite dangereuse. Au volant de sa voiture, il faisait courir l’animal tenu en laisse à travers la fenêtre, un acte considéré comme de la maltraitance et qui aurait pu avoir de terribles conséquences pour le quadrupède.

A Oissel-sur-Seine, au sud de Rouen en Seine-Maritime, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation d’un automobiliste qui tenait son chien en laisse tout en conduisant, dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 novembre. L’animal se porterait bien, d’après la police.

Les faits, rapportés par Tendance Ouest , ont eu lieu rue de la Sablonnière. Des riverains ayant constaté une attitude suspicieuse chez l’individu en question ont prévenu les autorités. Le jeune conducteur conduisait la voiture à très basse vitesse, donnant initialement l’impression qu’il effectuait un repérage de véhicules à voler.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils se sont rendu compte qu’il était en train de faire courir son compagnon à 4 pattes, un American Staffordshire Terrier. Il le tenait par sa laisse à travers la fenêtre de la voiture.



Photo d'illustration

Un tel acte constitue un acte de maltraitance envers un animal, sanctionné par le Code pénal. L’article R654-1 prévoit une amende pouvant s’élever à 750 euros (contravention de 4e classe). Si cela cause des souffrances graves au chien ou l’expose à un danger de mort, il est alors considéré comme acte de cruauté, son auteur encourant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 521-1 du Code pénal).

Le chien remis à la soeur du suspect

Par ailleurs, les fonctionnaires ont constaté que l'identité fournie par le suspect n’était pas la sienne, mais celle de son frère. Ce n’est pas tout, puisqu’il conduisait alors que son permis était suspendu. Il risque ainsi 6 mois de prison, jusqu’à 15 000 euros d’amende et la confiscation du véhicule.

L’intéressé, âgé de 25 ans, a donc été placé en garde à vue. Quant à son chien, qui “va bien” d’après la page Facebook de la Police nationale de la Seine-Maritime, il a été récupéré par la sœur du prévenu.

