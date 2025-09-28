"Je ne pouvais pas la laisser", une femme entend des cris à 1 h du matin et tombe sur un chaton en détresse dont elle change la vie

Une tatoueuse californienne ne s’attendait pas à devenir la sauveteuse d’un chaton en détresse. Malgré un emploi du temps chargé qui l’empêche d’avoir un compagnon à 4 pattes, elle n’a pas hésité à intervenir pour offrir un refuge et un nouveau départ à cette minette livrée à elle-même sous la pluie.

Siena est une tatoueuse professionnelle qui habite Costa Mesa, en Californie (Etats-Unis). Elle consacre la quasi-totalité de ses journées à son travail et ne peut donc pas avoir d’animal de compagnie. Ce qui ne l’a pas empêchée d’en sauver un récemment.

Elle était dans son appartement quand elle a entendu des cris à 1h du matin. Le bruit lui semblait difficile à identifier au départ, mais elle a vite réalisé qu’il s’agissait de miaulements.

En sortant voir ce qui se passait, ceux-ci ont cessé. Elle s’est alors mise à miauler, et les cris de détresse ont aussitôt repris. Siena a fini par découvrir un chaton se tenant en équilibre précaire sur un boîtier électrique. "Il pleuvait et je me suis dit : 'OK, je ne peux pas la laisser dehors'", raconte-t-elle à The Dodo .



@siena.tattoos / TikTok

La jeune femme a enveloppé l’animal dans sa chemise et l’a emmené chez elle. C’était une petite femelle. Elle lui a nettoyé les yeux, puis lui a donné à manger. Elle avait, en effet, de la nourriture pour chats à la maison, car elle avait l’habitude de nourrir ceux errants de son quartier.

Le ventre plein et au chaud, la minette s’est endormie. “Elle n’a pas vraiment résisté, dit sa bienfaitrice. Je crois qu'elle était épuisée. Je ne sais pas combien de temps elle est restée là.”



@siena.tattoos / TikTok

Le lendemain, Siena s’est renseignée à son sujet dans le quartier. Les employés d’un restaurant voisin lui ont dit avoir vu la jeune chatte traverser la rue seule quelques jours plus tôt. Ils avaient essayé de lui venir en aide, mais n’avaient pas réussi à la retrouver.

La tatoueuse l’aurait volontiers gardée, mais son manque de disponibilité l’en empêchait. Elle était néanmoins déterminée à lui trouver une famille aimante.



@siena.tattoos / TikTok

Un nom et une famille aimante

Elle n’a pas eu à chercher bien loin, puisqu’une amie, amoureuse des chats, a accepté d’accueillir la rescapée pour la préparer à l’adoption.

Appelée Ashtray, elle s’est vite intégrée à son nouveau foyer et s’est tout de suite entendue avec le chat et le chien résidents. Si bien, d’ailleurs, que sa maîtresse d’accueil a décidé de devenir sa maîtresse tout court en l’adoptant officiellement, succombant ainsi à la tentation du “foster fail”.



@siena.tattoos / TikTok

Siena est ravie de savoir Ashtray entre de bonnes mains et heureuse. Elle raconte cette histoire dans la vidéo TikTok ci-dessous, postée le 1er septembre 2025 :

A lire aussi : Habitué à faire la sieste dans un supermarché local, ce chat égaye les journées des clients qui font leurs courses