Un hôpital embauche un Golden Retriever pour accompagner et soutenir les employés pendant leur journée de travail

Shiloh, un Golden Retriever, s’est vu confier une mission des plus nobles et il met tout son cœur à l’ouvrage. Ce chien travaille dans un hôpital américain, où il est chargé d’apporter du réconfort au personnel soignant par sa seule présence.

« Mon hôpital a engagé un chien dont le seul boulot est de dire bonjour aux employés lorsqu’ils travaillent ». C’est ce qu’on peut lire dans le tweet du Dr Shari Dunaway, une femme médecin neurologue au Wexner Medical Center, hôpital de l’Université d’État de l’Ohio à Colombus.

My hospital hired an employee whose only job is to go around saying hi to other employees while they work pic.twitter.com/WWXNeEiWne