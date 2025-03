Un homme va à la rencontre d’un chien portant un harnais dans un parc et découvre qu’il n’appartient à personne (vidéo)

L’action d’Eric Rodriguez est on ne peut plus généreuse. Observant la présence d’un chien livré à lui-même depuis plusieurs jours dans un parc à côté de chez lui, il a décidé d’aller à sa rencontre. Menant l’enquête, il a compris que le pauvre canidé avait été abandonné. Soutenu par ses abonnés sur TikTok, il compte bien offrir la sécurité pour toujours à l’animal.

« Il n’y avait personne d’autre dans le parc »

La première fois où il a croisé le chemin du chien, l’homme de 44 ans originaire de Houston (Texas, États-Unis), ne savait pas vraiment quoi faire. Le chien errait, mais portait un grand harnais rouge, qui aurait pu dire que son propriétaire était aux alentours.

@ericdogdad / TikTok

Les 2 jours suivants, le chien se trouvait toujours dans ce même parc de Beverly Hills, au même endroit, près de l’aire de jeu. C’est alors qu’il a pris la décision d’aller le chercher.

Eric se souvient et expliquait à Newsweek : « La troisième fois que je l’ai vu, j’ai remarqué qu’il n’y avait personne d’autre dans le par cet qu’il dormait seul. Je lui ai apporté de la nourriture et de l’eau ». Le canidé est rentré avec Eric, pour pouvoir se reposer et envisager la suite.

@ericdogdad / TikTok

« J’ai amené mon scanner de puces »

Pour en avoir le cœur net, le sauveteur est venu sur place avec son propre « scanner de puces ». Le chien errant n’en possédait pas, ce qui expliquait un peu mieux sa situation.

@ericdogdad / TikTok

En se rendant sur ses réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Eric s’est aperçu qu’il n’était pas le seul à s’être inquiété pour le pauvre chien. Dans la foulée, il a publié une vidéo sur TikTok, sur son compte « @ericdogdad », pour tenter de retrouver un éventuel propriétaire ou pour trouver une future famille au canidé.

Les internautes ont été nombreux à demander à Eric de garder le chien le temps de débloquer sa situation, ce qu’il a bien évidemment accepté en tant que grand amoureux des animaux, qui partage très régulièrement des vidéos de sauvetages.

« Ce monde est triste »

Dans le même temps, c’est la colère qui dominait dans les commentaires. Beaucoup d’internautes se montrent indignés face à un tel abandon, en plein milieu d’une ville. L’un d’entre eux soulignait, en parlant du chien : « Il attend que celui qui l’a abandonné vienne le chercher ». Un autre concluait : « Wow, ils l’ont laissé là pendant une semaine… Que ce monde est triste ! »