Un homme sauve une Labrador qui avait trouvé refuge dans un hangar inutilisé et vivait sur une pile d'ordures

Découverte par un bénévole grec, Luna avait trouvé refuge sur un tas d’ordures et semblait très mal en point. La chienne a été secourue et soignée. Elle s’est même fait des amis parmi ses congénères, eux aussi pris en charge par son sauveur. Ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour elle.

Theoklitos Proestakis, plus connu sous le nom Takis, a encore sauvé une précieuse vie. Cet ancien Dj grec, qui a ouvert un immense refuge à Ierapetra sur l’île de Crète, prend soin de centaines de centaines de chiens et de chats errants ou abandonnés.

On se souvient de ce félin auquel il avait porté secours alors qu’il avait la tête coincée dans une boîte de conserve. Sa patience et sa bienveillance avaient fini par transformer cet animal agressif et craintif en chat totalement apaisé.

Cette fois-ci, c’est à une chienne Labrador-Retriever livrée à elle-même et malade qu’il est venu en aide. Un sauvetage qui a eu lieu en août dernier, comme nous le fait découvrir la vidéo ci-dessous publiée sur YouTube par The Dodo.

Takis avait été appelé par une personne qui avait aperçu le canidé en question, couché sur une pile de détritus, dans un abri abandonné.

La chienne semblait effectivement souffrante, mais elle remuait la queue en voyant Takis s’approcher. Il l’a précautionneusement portée et placée dans une caisse de transport, puis l’a emmenée à bord de sa voiture pour la conduire chez le vétérinaire.

Par la suite, la chienne, qu’il a appelée Luna, est arrivée au Takis Shelter. Au refuge, elle a reçu un bon repas, un couchage douillet et la visite de quelques pensionnaires curieux, notamment Terry le chat.

Les jours suivant, Luna se portait de mieux en mieux grâce aux soins et à l’attention de l’équipe du refuge. Elle jouait avec les autres chiens et retrouvait toute son énergie.

La chienne était prête à commencer sa nouvelle vie, non pas en Grèce, mais en Allemagne. Luna a, en effet, quitté le pays où elle a grandi pour rejoindre sa nouvelle famille, rapporte Animal Channel.

