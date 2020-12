Un bénévole sauve un chat errant la tête coincée dans une boite de conserve et le soigne de son agressivité par l'amour (Vidéo)

En Grèce, un homme a aidé un chat errant à se défaire de la boîte de conserve dans laquelle il s’était coincé la tête, mais le félin, terrifié, n’était pas du tout prêt à lui faire confiance. Son sauveur a toutefois fait preuve de patience. En quelques jours, il a su transformer cet animal craintif et agressif en ami.

Ancien disc-jockey, Theoklitos Proestakis, plus connu sous le pseudonyme Takis, s’est reconverti dans le sauvetage d’animaux errants. Il s’y consacre à plein temps et bénévolement au refuge qu’il a créé, le Takis Shelter, à Ierapetra sur l’île de Crète. Actuellement, la structure accueille plus de 400 chiens, mais aussi des chats, comme le raconte Animal Channel.

En mai dernier, il était au volant de sa voiture quand il a aperçu un chat errant qui avait la tête coincée dans une boîte de conserve. Il a amené l’animal à bord de son véhicule et réussi à retirer la boîte. Bien que libéré, le chat se montrait très agressif à son égard. A chaque tentative d’approche, il adoptait une posture menaçante : sifflements, oreilles rabattues vers l’arrière…

Takis n’était toutefois pas impressionné. Il avait l’habitude de ce genre de situation. Il a gardé tout son sang-froid, mais aussi son sens de l’humour. L’homme a, en effet, ouvert la porte et s’est mis à compter jusqu’à 10. Si, à la fin du décompte, l’animal ne descendait pas, il l’emmènerait au refuge. Le félin avait la possibilité de sortir, mais il a choisi de rester, même s’il était encore très méfiant envers Takis.

Ce dernier l’a fait examiner par un vétérinaire. Pendant qu’il racontait cela dans sa vidéo, il montrait les traces de morsures de son nouveau protégé sur sa main.

Plus tard, un petit miracle s’est produit ; le chat l’a laissé le caresser pendant qu’il mangeait. Le 4e jour, Takis a essayé de le toucher sans nourriture. L’animal l’a menacé une première fois, puis a fini par se laisser faire. Il commençait à apprécier les caresses et à lui faire confiance.

Quelques jours plus tard, le chat était totalement métamorphosé. Il n’avait plus besoin d’être gardé en cage. Il avait son propre panier et était tout à fait détendu. Takis l’avait transformé.