Un homme risque sa vie pour sauver celle d'un chien prisonnier d'une maison en flammes et se dit prêt à lui trouver une famille aimante (vidéo)

« Je n'ai rien de spécial. J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire, selon moi ». Ces propos d’une rare noblesse, recueillis par KUTV le samedi 19 juillet, sont ceux d’un véritable héros. Il s’appelle Robert Harlow et il a sauvé la vie d’un chien en risquant la sienne lors d’un incendie.



Robert Harlow / Facebook

Celui-ci avait éclaté le vendredi 18 juillet dans une maison de West Jordan, dans l’Etat de l’Utah (Etats-Unis). A ce moment-là, Robert Harlow, qui habite le quartier, rentrait du travail. En voyant une épaisse fumée jaillir de l’habitation en question, il n’a pas hésité à s’arrêter pour proposer son aide, car les secours n’étaient pas encore arrivés.

Il a essayé d’entrer par la porte principale, puis celle latérale, mais elles étaient toutes les 2 verrouillées. Il a alors décidé de sauter par-dessus la clôture. « J'ai vu la voisine avec une petite fille, la portant de leur jardin jusqu'à celui de la propriété voisine, raconte-t-il à KUTV. Je l'ai donc aidée à l’emmener à l’avant, et elle était brûlée de la tête aux pieds. »

« Je ne pouvais rien voir ni entendre »

Après cela, Robert Harlow s’est rendu au jardin de derrière pour voir si quelqu’un d’autre était à l’intérieur. C’est là qu’il a repéré un chien pris au piège derrière une porte. Malgré le danger, il s’est engouffré dans la maison en feu et a réussi à faire sortir l’animal.

L’homme est ensuite à nouveau entré en criant, se disant qu’il y avait probablement d’autres occupants à secourir. « Je ne pouvais rien voir ni entendre », se souvient-il.

Entretemps, le chien s’est échappé. Il s’est mis à courir dans la rue, mais Robert Harlow a sauté dans sa camionnette et a fini par le rattraper. Propriétaire de plusieurs chiens, des Rottweilers en l’occurrence, il avait une laisse dans son véhicule. Il s’en est servi pour mettre le quadrupède en sécurité. Des précisions qu’il a livrées en commentant sa vidéo relayée par le journaliste Jim Spiewak sur Facebook.

Le bon samaritain est ensuite revenu à la maison sinistrée. Plusieurs camions de pompiers se trouvaient désormais sur les lieux. Il a demandé aux secours de prendre le chien en charge, « mais ils étaient tous plus inquiets pour moi », dit-il.

A lire aussi : Le dernier souhait d'une grand-mère était de passer une ultime journée avec son chat, il a été exaucé dans un moment poignant (vidéo)

Placé en refuge, le chien va bien et attend que des proches viennent le chercher

Le canidé a finalement été confié au service animalier de West Jordan. Il a demandé des nouvelles de lui peu après, et a ainsi appris qu’il se portait bien.

Robert Harlow indique enfin que des membres de la famille du chien ont été contactés et qu’ils étaient censés venir le chercher. Le cas échéant, il se dit disposé à lui trouver un foyer.

Malgré son acte courageux et l’intervention des soldats du feu, 3 personnes sont décédées dans cet incendie. « Je l’ai appris aux urgences et j'ai pleuré. C'est horrible. Ça va vraiment me hanter que 3 personnes soient mortes », confie-t-il.