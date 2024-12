Une féline difficile à adopter attend sa perle rare pendant un an, puis son rêve se réalise enfin

Harlow a passé de nombreux mois au sein de son refuge, voyant ses congénères se faire adopter les uns après les autres. La chatte ne semblait pas susciter l’intérêt des adoptants, car elle avait besoin d’être intégrée dans un foyer particulier. Elle devait simplement trouver la personne et la maison qui pourraient lui convenir, ce qui a fini par arriver.

Harlow a passé une année complète au refuge Heart du Minnesota (États-Unis) après avoir été trouvée errante par un bon Samaritain. Ses sauveteurs savaient qu’elle finirait par trouver sa perle rare, même si cette dernière a mis du temps à se manifester. Désormais dans sa nouvelle maison, la chatte mène une belle vie !

L’histoire d’Harlow a commencé en 2023, quand une personne l’a découverte dans la rue. Soucieuse de son bien-être, elle l’a récupérée et l’a hébergée dans son garage pendant un certain temps. Parallèlement, le bienfaiteur a pris contact avec l’association Heart of Minnesota pour lui garantir une place en chatterie.

Heart of Minnesota Animal Shelter / Facebook

Un profil difficile

Quand le refuge était en mesure d’accueillir Harlow, il l’a fait examiner par un vétérinaire et prévoyait de la faire stériliser. Les vétérinaires ont alors découvert qu’elle avait déjà bénéficié de l’opération, rapportait Newsweek, ce qui laissait penser qu’elle avait eu un propriétaire par le passé. Cela signifiait qu'elle était une chatte abandonnée ou perdue. Puisque personne ne s’est manifesté pour la récupérer, il était temps pour elle de prendre un nouveau départ.

La féline a été placée à l’adoption, mais a eu du mal à convaincre les visiteurs. Selon le personnel du refuge, le fait qu’elle ne s’entende qu’avec certains chats et qu’elle se renferme sur elle-même quand des personnes s’approchaient d’elle ont joué en sa défaveur. Après plusieurs mois et constatant qu’elle n’intéressait toujours pas les adoptants, les bienfaiteurs ont décidé de l’aider en partageant son minois sur les réseaux sociaux.

Heart of Minnesota Animal Shelter / Facebook

Une nouvelle inespérée

Les photos de la féline ont fait le tour de la Toile et sont arrivées sur l’écran d’une famille prête à lui offrir sa chance. Cette dernière n’a pas hésité à faire plus d’une heure de route pour la rencontrer. La connexion a été immédiate et les visiteurs ont décidé d’adopter Harlow. Laquelle aura passé 363 jours au refuge.

Depuis, la féline est traitée comme « une reine » dans sa nouvelle maison. Elle s’est merveilleusement bien adaptée et s’entend parfaitement avec les chiens de ses propriétaires. Une nouvelle réconfortante pour tous ceux qui avaient suivi son histoire.