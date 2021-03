Un homme marche avec ses écouteurs au bord d'un étang glacé, mais son chien l'alerte lorsqu'il voit quelque chose bouger

Photo d'illustration

Sans son chien Diesel, Thomas Walsh n’aurait jamais pu se rendre compte qu’un homme était tombé dans l’étang gelé et qu’il était en grande détresse. Grâce au canidé qui l’a alerté, il a pu lui porter secours et lui sauver la vie, sachant qu’il risquait la noyade et l’hypothermie.

« C’est lui le héros du jour, personne d’autre », dit Thomas Walsh de son chien Diesel. Un homme tombé dans un étang du Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis) doit, en effet, une fière chandelle au brave et vigilant quadrupède, comme le rapporte Boston 25 News.

Dog is a ‘hero’ for alerting owner to man who fell through ice https://t.co/yA09pZvVKy — Boston 25 News (@boston25) March 11, 2021

Ce mercredi 10 mars, Thomas et Diesel se promenaient près de l’étendue d’eau appelée Quarter Mile Pond, à environ 10 kilomètres au nord de Boston, quand l’animal s’est mis s’agiter et à aboyer.

Son maître, qui portait des écouteurs, n’avait rien entendu, mais l’attitude du chien l’a intrigué. Il a alors compris ; Diesel cherchait à attirer son attention sur l’étang, dont la surface était gelée. Au milieu du plan d’eau, un jeune homme se débattait.

Âgé de 22 ans, ce dernier s’était aventuré à vélo sur la fine couche de glace, qui a fini par se rompre sous son poids. Il était à présent prisonnier de l’eau extrêmement froide et ne parvenait pas à s’en extirper, retombant à chaque tentative.

L’homme s’en est sorti grâce à Diesel

Tout en contactant les secours, Thomas Walsh lui a demandé d’essayer de se détendre et de contrôler sa respiration, car il était en grande panique et ne faisait que s’épuiser. « Mon instinct me disait d’aller l’aider. Je suis plutôt bon nageur, mais on ne peut pas faire cela en hiver », raconte le propriétaire de Diesel.

Peu après, un autre passant s’est joint à lui et tous 2 se sont entraidés pour porter secours au noyé. Thomas Walsh a attaché son chien à un arbre, puis a tendu une branche à la victime, que lui et le 2e homme ont finalement réussi à tirer hors de l’eau.

Les secours sont arrivés entretemps et l’ont emmené à l’hôpital. Il devrait se remettre totalement de sa mésaventure. Il a eu la vie sauve grâce à Diesel, qui peut être fier de ce qu’il a accompli.