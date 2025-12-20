  1. Woopets
  5. Un homme insulte une association inquiète pour le sort de sa chienne et de ses 8 chiots détenus dans une baignoire, la justice le condamne pour maltraitance

Après des mois d’enquête et de soins acharnés, la justice vient enfin de trancher dans une affaire qui avait profondément choqué les bénévoles de la SPCA écossaise. Une chienne et sa portée, secourues dans un état alarmant, avaient ému tous ceux qui avaient suivi leur histoire. Le verdict a offert un soulagement aux équipes qui s’étaient battues pour leur sauvetage et leur rétablissement.

Illustration : "Un homme insulte une association inquiète pour le sort de sa chienne et de ses 8 chiots détenus dans une baignoire, la justice le condamne pour maltraitance"
© Scottish SPCA

2 ans et demi après le sauvetage d’une chienne et de ses 8 petits, arrachés à la faim et la maltraitance, leur ancien propriétaire a été condamné par la justice, rapportait l’association Scottish SPCA sur son site.

L’individu en question habite Edimbourg, en Ecosse. Au tribunal, Keenan Watson a reconnu sa culpabilité pour 3 chefs d’accusation. Il a ainsi admis avoir causé des souffrances inutiles aux 9 canidés, qui ne recevaient ni alimentation adéquate, ni soins vétérinaires.

Illustration de l'article : Un homme insulte une association inquiète pour le sort de sa chienne et de ses 8 chiots détenus dans une baignoire, la justice le condamne pour maltraitance
Scottish SPCA

En mars 2023, une inspectrice de la Scottish SPCA s’était rendue chez le prévenu après avoir reçu des signalements de la part de voisins. Ces derniers entendaient les pleurs des canidés. Elle avait fourni à Keenan Watson des conseils sur l’alimentation de ses chiens et lui avait demandé de les emmener chez un vétérinaire. Elle lui avait expliqué qu’elle allait revenir une semaine plus tard pour voir l’évolution de la situation, mais il était resté injoignable.

Keenan Watson avait ensuite proféré des insultes à l’association de protection animale via sa ligne d’assistance téléphonique.

Un mandat de perquisition exécuté en avril 2023 par la police avait permis à la SPCA écossaise de saisir les 8 chiots et leur génitrice. Ils avaient alors été découverts dans la baignoire, la douche ouverte.

Les intervenants avaient constaté les conditions de vie déplorables dans lesquelles ils vivaient ; il n’y avait qu’un seul couchage imbibé d’urine et d’excréments pour la chienne et ses chiots.

Illustration de l'article : Un homme insulte une association inquiète pour le sort de sa chienne et de ses 8 chiots détenus dans une baignoire, la justice le condamne pour maltraitance
Scottish SPCA

Un score corporel de 1/9

Âgée de 5 ans, la maman était cachectique. L’examen vétérinaire avait révélé que son score corporel n’était que de 1 sur 9. Ses chiots n’allaient pas mieux. Outre la maigreur, ils souffraient de problèmes divers ; prognathisme, souffle au coeur, hernie ombilical, abdomen gonflé…

A lire aussi : Il suit un chien traînant sa laisse dans un parc, trouve 2 personnes inconscientes et décide de garder l'animal le temps qu'elles se rétablissent

Illustration de l'article : Un homme insulte une association inquiète pour le sort de sa chienne et de ses 8 chiots détenus dans une baignoire, la justice le condamne pour maltraitance
Scottish SPCA

Ils ont tous été recueillis et soignés. Quant à leur ancien maître, il a récemment été condamné à 90 heures de travail d’intérêt général, une ordonnance de restriction de liberté de 13 semaines entre 19h et 7h, ainsi qu’à une interdiction de 5 ans de posséder, garder ou contrôler des animaux.

Nous sommes satisfaits du résultat et de la décision du tribunal”, a déclaré Fiona Thorburn, inspectrice à la Scottish SPCA, à l’issue du procès.

