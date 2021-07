Un homme entend des pleurs sous sa voiture et trouve un Labrador terrifié. Décidé à l'aider, il tente de gagner sa confiance

Certaines personnes n'hésitent pas un seul instant avant de venir en aide à un animal. Travis Meeks ne s'attendait pas à trouver un jeune chien sous sa voiture, un soir. Ce qu'il a accompli est admirable.

Lorsque Travis Meeks a sorti son chien, il a entendu des gémissements et des aboiements près de sa voiture. « Nous avons une tonne de coyotes ici et ils n'ont pas peur d'entrer dans notre cour et de passer devant notre maison », a-t-il déclaré à The Dodo.

Mais lorsqu'il s'est approché du véhicule, équipé de sa lampe torche, il a découvert un tout autre animal. Un petit Labrador noir, frissonnant, s'est caché en-dessous. Le chien, maigre et terrifié, a refusé de quitter sa cachette.

Travis Meeks est resté à l'extérieur pendant 2 heures, essayant d'amener le chiot dans un lieu sûr, à l'abri des coyotes. Même l'eau et la nourriture n'ont eu aucun effet.

© Travis Meeks

Le Labrador a commencé à sortir de sa coquille

Le lendemain matin, avant de partir au travail, le Bon Samaritain a finalement trouvé un moyen d'attirer le vagabond dans son garage chauffé. « J'ai sifflé, il est sorti tout de suite et s'est approché de moi », a-t-il confié.

© Travis Meeks

À son retour en fin de journée, Travis Meeks a tenté de nouveau de lui donner à manger, en vain.

Mais lorsqu'il s'est allongé et l'a appelé, le Labrador s'est précipité à ses côtés et s'est endormi. « Nous nous sommes tous les 2 réveillés et je l'ai nourri. Je me suis assis, je l'ai caressé et lui ai dit : “Tout va bien, tu n'as plus à avoir peur. Je suis là pour t'aider ”», a expliqué son bienfaiteur.

© Travis Meeks

À la recherche du propriétaire

Ce dernier a posté des photos du chien sur les réseaux sociaux et l'a transporté chez le vétérinaire dans l'espoir de retrouver ses propriétaires. Aucune micropuce n'a été détectée sur le quadrupède et personne ne s'est manifesté pour le récupérer.

Travis Meeks savait ce qu'il lui restait à faire : l'adopter.

Le jeune canidé a été nommé Buckley. « Il n'y a aucun moyen de l'emmener dans un refuge après tout ce qu'il a vécu », a révélé son père adoptif. « Je refuse de le laisser. Il fera partie de notre famille. »

© Travis Meeks

Cette nuit-là, Buckley a choisi la bonne voiture. Il ne passera plus jamais sa vie dehors : il a trouvé un foyer aimant pour toujours.