Cette Chienne de montagne des Pyrénées veille sur un chevreau né avant le terme et soulage ainsi sa maman fatiguée (vidéo)

Melissa McCrackin est la propriétaire de cette belle Chienne de montagne des Pyrénées du nom de Dora. Elle possède une ferme dans le sud-est de l’État du Kansas, aux États-Unis. Depuis 3 ans maintenant, Dora partage sa vie et joue à merveille son rôle de gardienne au sein de la ferme. Newsweek est revenu sur une de ses prouesses récentes, permettant à un jeune chevreau et à sa maman de profiter d’un peu de calme.

« Je n’aurai jamais de ferme sans un Chien de montagne des Pyrénées »

La présence de Dora a toujours été une évidence pour Melissa qui accorde toute sa confiance à sa chienne depuis toujours. Elle est très fière de celle qui a quasiment tout appris toute seule, et qui a un instinct fascinant. La propriétaire de la ferme expliquait : « Dora a à peine 3 ans. Elle protège naturellement les chèvres et les cochons, c’est tout à fait instinctif chez elle ». Dora fait sa veille quotidienne et repère les anormalités en les signalant à sa maîtresse ou en agissant elle-même pour le bien-être des animaux qui l’entourent.

Melissa soulignait : « La seule chose qu’elle a dû apprendre, c’est de ne pas manger les poulets », le seul travers de la chienne qui a été rapidement résolu du fait de l’extrême intelligence de Dora.

Sa maîtresse affirmait aussi : « Le Chien de montagne des Pyrénées est vraiment le meilleur ami de l’agriculteur et de l’éleveur. Si vous avez une belle ferme, vous avez besoin d’un Pyrénéen ».

« Encore un bébé surprise, mais Dora le contrôle »

Un jour, Melissa s’est aperçue qu’un de ses chèvres se mettait au travail plus tôt que prévu. Dora a repéré la situation avant sa maîtresse et s’est précipitée au chevet de la chèvre pour prendre soin du chevreau. Elle a ainsi permis à la maman de se reposer un peu après cet mise-bas prématurée. La scène débordante de tendresse a été partagée sur TikTok. On peut voir le visage apaisé et rassurant de Dora qui s’efforce de tenir au chaud le tout jeune bébé.

Un internaute commente avec humour : « Je demande à ce que Dora obtienne une augmentation ». À l’image des autres Chiens de montagne des Pyrénées, le comportement de Dora force définitivement le respect.