Soucieux de voyager avec son chien, un homme confectionne une installation sur-mesure pour l’emmener partout (vidéo)

Ah Huang est un chien très aimé par son maître, à tel point que ce dernier n’imaginait pas partir en road trip sans lui. Toutefois, le voyage devait se faire à moto et le véhicule n’était pas adapté pour un animal. Alors, le propriétaire du toutou a décidé d’y ajouter un siège sur-mesure.

Ah Huang, un petit chien au pelage doré, vit avec son propriétaire aimant et la compagne de ce dernier. Au début du mois de septembre 2024, les époux ont ambitionné un tour de la Chine à moto et en famille. Le quadrupède devait faire partie du voyage, mais il fallait d’abord lui créer un siège confortable !

Son maître s’est lui-même lancé dans cette mission, partageait le South China Morning Post dans un reportage posté sur Youtube. Il est parvenu à fabriquer une assise parfaitement adaptée au chien et munie de nombreux équipements.

Le propriétaire d’Ah Huang a pensé à tout

Le siège se ferme complètement par le dessus, comme une boîte, laissant simplement passer la tête du toutou. Lequel se sent certainement plus en sécurité dans cet espace scellé. Son maître a ajouté un petit pare-brise pour qu’il soit protégé du vent et a même prévu une coque pour fermer totalement l’habitacle en cas d’intempéries. Le petit chien dispose aussi d’une ombrelle pour être protégé contre le soleil.

Paré pour le départ, Ah Huang a pu inaugurer son compartiment de voyage lors d’un road trip avec ses propriétaires. Lesquels ont prévu de faire le tour de la Chine avec le quadrupède. Pour voyager dans les règles, celui-ci a reçu les vaccins nécessaires afin de circuler sans encombre d’un endroit à l’autre.

Les internautes ont salué le propriétaire d’Ah Huang, qui s’est donné bien du mal pour pouvoir emmener son chien en voyage avec lui dans les meilleures conditions possibles !

