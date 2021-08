Un homme dévoué porte son chien handicapé dans ses bras pour lui permettre de jouer avec ses amis (vidéo)

Être témoin d'une magnifique preuve d'amour envers un animal est plaisant, mais c'est encore plus satisfaisant quand on en est l'auteur. Une utilisatrice de TikTok, répondant au pseudo Jooseline, a récemment partagé une jolie vidéo. On y voit un homme courir avec son chien, qu'il tient dans ses bras. La raison de ce geste est émouvante.

Que ne ferions-nous pas pour les êtres qui nous sont chers ?

Un homme, dont le nom est inconnu, fait tout pour améliorer les conditions de vie de son chien handicapé, nommé Canelo. Ce dernier souffre d'ostéodystrophie hypertrophique (ou ostéopathie métaphysaire), rapporte Demotivateur. Il s'agit d'une maladie rare atteignant la métaphyse des os longs des membres, en particulier le tibia et l'ulna. La métaphyse désigne la zone intermédiaire des os, c'est-à-dire qu'elle est située entre l'épiphyse, qui correspond à l'extrémité, et la diaphyse, qui constitue la partie médiane de l'os.

Cette pathologie entraîne une mobilité limitée. Certains chiens, comme Canelo, sont incapables de courir et donc de jouer librement. Pour lui permettre de mener une vie « presque » normale, son propriétaire a trouvé une solution touchante.

@jooseline.0 / TikTok (capture d'écran)

Permettre au chien de s'amuser comme les autres

L'homme au grand cœur a souhaité que son compagnon à 4 pattes s'épanouisse et s'amuse avec ses congénères. Ce n'est pas son handicap qui va l'empêcher de pratiquer son activité préférée !

Dans la vidéo mise en ligne sur TikTok, les internautes peuvent regarder le père de Jooseline courir gaiement en pleine nature, avec Canelo dans ses bras. Cette routine lui permet de partager un instant agréable avec les autres chiens. En prêtant ses propres jambes, son propriétaire lui offre la possibilité de suivre ses amis et de jouer en leur compagnie.

A lire aussi : Un Dogue allemand fait tout pour réconforter son compagnon souffrant d’anxiété de séparation (vidéo)

« Mon père essaye de faire le maximum pour que Canelo profite du moment autant que les autres chiens », a expliqué Jooseline. Bien que le canidé ne puisse remercier son bienfaiteur avec des mots, on peut lire de la joie sur son visage.

Certaines familles sont prêtes à tout pour faire plaisir à leur animal. De tels exemples d'amour et de dévouement réchauffent assurément le cœur et font sourire.

Plus de 46 000 internautes attendris par cette noble action ont déposé un « like » sur la vidéo.