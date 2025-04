L’amitié émouvante entre une femme venant de perdre son mari et un Bouledogue Français à la recherche d’un foyer aimant (vidéo)

Margaret et Gucci se sont rencontrés à un moment où ils en avaient tous les 2 besoin. La dame âgée venait de perdre son mari et son chien, et le Bouledogue Français devait échapper à une situation de négligence. Les 2 se sont bien trouvés et partagent désormais tout ensemble.

Grâce au partage du petit fils de Margaret, Jack McArdle, Newsweek a pu en savoir plus concernant cette amitié profonde qui est pourtant plutôt récente. Le jeune homme de 26 ans a filmé à plusieurs reprises le duo, afin de montrer à quel point l’épanouissement est là.

La douceur au rendez-vous

La vidéo publiée sur le compte TikTok « @jackmichaelmcardle » est celle qui a reçu le plus de vues jusque-là. On découvre une complicité touchante entre la grand-mère et son chien Bouledogue Français. Leurs journées sont rythmées par des promenades, des moments de tendresse et bien-sûr du jeu. On peut voir que Gucci est bien dorloté dans son pull rose qui le maintient au chaud durant ses sorties en extérieur.

« Timing parfait »

La rencontre entre la dame et le chien n’est sans doute pas liée au hasard. Margaret venait de faire face à un événement bouleversant de sa vie : le décès de son époux. Dans la foulée, c’est son chien âgé de 16 ans qui a disparu. Alors qu’elle vivait son deuil, la dame a eu l’occasion d’accueillir Gucci, dont la prise en charge lui a paru évidente.

Le petit fils de Margaret racontait : « La pauvre Gucci aurait été attaquée quotidiennement par des plus gros chiens », ce qui a engendré sa mise en isolement, que la chienne peinait à supporter. La chienne n’a pas été adoptée dans un refuge, mais vivait chez « un membre de la famille submergé par l’accueil de nombreux chiens ».

« Ils cherchaient l’amour et ils l’ont trouvé l’un dans l’autre »

Pour le petit fils de Margaret comme pour les internautes très actifs sur TikTok, cette rencontre n’a rien du hasard. Certains supposaient : « Ton grand-père a sûrement envoyé Gucci ».

L’émotion est bien palpable chez d’autres qui expriment par exemple : « cela me donne les larmes aux yeux. Ils étaient faits l’un pour l’autre ».

Tout le monde est unanime en ce qui concernant l’harmonie qui réside dans ce duo animé par la douceur et l’« amour inconditionnel ».