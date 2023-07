Un homme découvre un chien muselé et enfermé dans un sac de transport au milieu de nulle part

Au mois de juin, des feux de forêt issus du Canada ont répandu une large quantité de fumée dans le nord-est des États-Unis. C’est dans l’État de New York, et plus exactement dans un champ de la ville de Newstead, qu’un homme a découvert un animal abandonné dans une caisse de transport.

« Il gémissait et pleurait à travers la muselière »

Il s’agissait d’un chien muselé, qui était encore en vie au milieu des fumées. L’homme a immédiatement contacté les policiers, qui se sont chargés d’amener le chien au refuge de la SPCA. Lindsey Wood, membre de l’association, a enquêté sur cette affaire.

SPCA Erie County

« La personne qui l'a trouvé a dit qu'il gémissait et pleurait à travers la muselière, explique-t-elle à Newsweek. En s’approchant du chien, il l’a laissé sortir. Il avait l’air heureux d’être sauvé. Il s’agitait et sautait partout sur lui. Nous ne savons pas depuis combien de temps il était là. »

Des soins constants

À son arrivée au refuge, Dinty ne pesait que 7 kg. Ses poils étaient extrêmement emmêlés et remplis de poussière. « Nous avons veillé à ce qu’il reprenne du poids avant de l’endormir pour l’opération de stérilisation et le toilettage », raconte Gina Lattuca, responsable de la communication à la SPCA.

« Nous avons fait des analyses de sang, administré des vaccins et un traitement antipuces, effectué des tests, notamment sur le ver du cœur, et continué à surveiller son état de santé et sa prise de poids », a-t-elle ajouté.

Les membres du refuge ont été impressionnés par sa douceur et sa docilité. « Dinty se roulait dans tous les sens, en liberté, se pavanait dans l’herbe […] Il marchait bien en laisse, sans tirer. Il ne semblait pas intéressé par les jouets, mais il grimpait sur le banc avec les membres de notre personnel pour solliciter beaucoup de caresses et d’attention », a déclaré Gina Lattuca.

Santé et bonheur retrouvés

Quelques jours après son sauvetage, Dinty a retrouvé un poids convenable et a été proposé à l’adoption. Bien que l’enquête n’ait pas encore permis d’identifier le responsable de l’abandon de ce chien, ce dernier a connu une heureuse issue à cette histoire.

En effet, Dinty a été adopté alors qu’il venait d’être présenté aux visiteurs du refuge ! Un succès fulgurant pour le petit canidé, désormais nommé Basil. Plus heureux que jamais, il vit au sein d’une famille aimante et savoure cette nouvelle aventure pleine de douceur.