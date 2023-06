Ce chien a accumulé 5 kg de poils emmêlés sur son corps après avoir été privé de toilettage pendant 5 ans

Négligé par ses anciens détenteurs, Barney s’est retrouvé en grande difficulté. Le pelage de ce chien était si emmêlé qu’il peinait à boire et à manger. Les bénévoles de la RSPCA se sont retroussé les manches pour lui offrir un nouveau départ.

Le petit Barney a récemment été admis dans un refuge animalier de la ville de Millbrook, en Angleterre. Le Bobtail était issu d’un foyer du sud de Londres, « où il n’avait jamais fait d’exercice, n’avait pas été socialisé et n’avait pas été toiletté pendant 5 ans », expliquent les bénévoles de la RSPCA à Metro.

Une apparence choquante

Ce qui était le plus handicapant pour le pauvre Barney était sans aucun doute son apparence. Privé de toilettage pendant de longues années, le physique du Bobtail a choqué les équipes de la RSPCA. « Sa fourrure était tellement abîmée qu’elle recouvrait ses yeux et l’empêchait de manger et de boire », déplore Chloe Wilson, responsable de l’association.

RSPCA

Lors de sa séance de toilettage, Barney a même dû être sédaté afin de le libérer de toute douleur. Heureusement, cette session lui a fait plus de bien que de mal. Le canidé s’est débarrassé de 5 kg de poils et est devenu méconnaissable aux yeux de ses sauveurs !

RSPCA

De plus, ces derniers ont été rassurés en apprenant que sa fourrure emmêlée n’avait pas provoqué d’autres problèmes de santé.

L’espoir d’une adoption

Pour Barney, le chemin vers la guérison ne s’est pas arrêté là pour autant. Non socialisé, le chien a mis du temps à accorder sa confiance aux équipes de la RSPCA. Grâce à leur patience et à leurs efforts, le Bobtail a appris à apprécier leur compagnie.

Ses journées sont désormais rythmées par de longues balades et de nombreux moments de tendresse, mais les bénévoles n’oublient pas leur objectif : permettre à Barney de rejoindre une nouvelle famille.

RSPCA

Pour que son adoption se déroule le mieux possible, Barney a besoin de maîtres qui vivent sans enfant, et expérimentés en matière de chiens de berger. Des séances de toilettage régulières devront également être assurées par ses futurs propriétaires.

« Barney a besoin d'un foyer qui ira doucement avec lui et lui donnera le temps de s'installer et de s'adapter à une nouvelle famille et à un nouvel environnement. Il a traversé une période difficile, mais il est en train de devenir un chien formidable. Il mérite vraiment ce qu’il y a de mieux », conclut Sue Walters, responsable du refuge.