Un homme de 82 ans disparu depuis 2 jours, retrouvé juste à temps au bord d’un ruisseau par une chienne qui lui vaut une distinction de la police

Dans le Michigan, une chienne et son propriétaire ont été salués comme de véritables héros pour avoir grandement contribué au sauvetage d’un homme vulnérable, perdu depuis 2 jours. Grâce au flair de l’animal et la ténacité de son humain, une disparition qui aurait pu virer au drame s’est transformée en une belle histoire de solidarité et de courage.

A Ann Arbor dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis), la police locale a organisé une petite cérémonie en l’honneur d’une chienne et de son maître, ce duo ayant sauvé la vie d’un homme âgé perdu un mois plus tôt, rapportait WXYZ.



Ce dernier est le Dr Ralph Yang. Il a 82 ans et est atteint de démence. Le 23 juin 2025, il était parti se promener, comme à son habitude, mais n’était pas rentré à la maison. Inquiète, sa famille avait prévenu les autorités et les secours.

Un dispositif de recherche de grande envergure a aussitôt été mis en place, impliquant plus de 250 personnes entre volontaires, policiers et secouristes. Les intervenants ont ratissés les zones boisées, les parcs et les terrains privés, sans résultat.

La quête a duré 52 longues heures et n’a connu une issue positive que grâce à une femelle Labrador Retriever et son propriétaire. La chienne en question, qui répond au nom de Dolly, et son humain ont effectivement retrouvé le Dr Yang alors que ce dernier était allongé au bord d’un ruisseau dans le nord de la ville.

« J'ai constaté qu'il y avait une pente assez raide le long de la route, alors j'ai commencé à penser que quelqu'un aurait pu faire un faux pas et tomber, raconte Ben Osenbaugh, le propriétaire de l’animal, à WXYZ. J’ai donc cherché dans cette zone. »

La suite des évènements lui a donné raison. Dolly a suivi son flair sur cette piste jusqu’à la victime. L’octogénaire était en vie, mais dans un état inquiétant, souffrant d’hypothermie et incapable de bouger.

Prévenu, un maître-chien de la police s’est empressé de faire descendre son Berger Allemand de son véhicule pour aménager un coin chauffé à l’arrière et ainsi permettre au Dr Yang de retrouver une température corporelle normale.

« Un sentiment agréable »

Hospitalisé par la suite, l’homme s’en est finalement remis. Il a même tenu à être présent à l’hommage rendu par les forces de l’ordre à la chienne et son maître, en compagnie de sa femme Francis Yang.



« Le rencontrer, lui serrer la main, voir qu'il est debout et qu'il se porte bien grâce à la kinésithérapie, c'est incroyable. C'est vraiment un sentiment agréable », a déclaré Ben Osenbaugh.

Le courage et la détermination de Dolly lui ont valu d’être nommée membre honoraire de la police d'Ann Arbor. Elle a également eu droit à un savoureux gâteau pour chien.

