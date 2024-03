Cérémonie et retraite dorée bien méritées pour ce chien militaire après 8 années de bons et loyaux services

A la base de l’armée de l’air américaine de Hill, située près d’Ogden dans l’Etat de l’Utah (Etats-Unis), on rendait récemment hommage à membre assez spécial de l’une de ses unités. Il s’agit de Kay, chien ayant servi au sein du 75e escadron des Forces de Sécurité de l’US Air Force.

Une cérémonie a été organisée à la base à l’occasion du départ à la retraite de ce courageux Berger Allemand, dont la carrière a duré 8 ans et ayant failli être écourtée en raison d’un « problème de nerf spinal », rapportait BNN Breaking.

Tout au long de son parcours militaire, le quadrupède s’est distingué par sa « loyauté », son « courage » et son « sens du devoir inégalé », indique le média.

Best of luck to MWD Kay as he enters retirement! MWD Kay, a patrol, narcotic-detecting German Shepherd, served for eight years at Hill. He was adopted by one of his handlers at 75th SFS and will spend his retirement with plenty of walks and love. ???????? https://t.co/IXvrSHU07P