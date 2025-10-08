Un homme croise sa chienne disparue depuis 6 jours en train de marcher tranquillement sur un trottoir (vidéo)

Quand Lexi a constaté que la porte d’un garage avait été laissée ouverte à la maison, elle a pris cela comme une opportunité de partir à l’aventure. Elle s’est alors faufilée à l’extérieur, mais n’a pas su retrouver son chemin par la suite. Ses propriétaires l’ont cherchée pendant une semaine, jusqu’à ce qu’ils la croisent par hasard.

Pendant 6 jours, Brittany U'Wren, son mari et leurs enfants ont ratissé leur quartier pour retrouver leur chienne, Lexi. La femelle croisée Shih Tzu était introuvable à Lexington (États-Unis) depuis sa fugue, puis elle a fait son retour dans le quartier de façon totalement imprévue.

Un chien qui fugue est le cauchemar de tous les propriétaires. En l’espace de quelques minutes seulement, l’animal peut parcourir de nombreux kilomètres, mais également se retrouver dans de mauvaises situations. L’inquiétude est alors très grande pour ceux qui sont à sa recherche. C’est probablement ce qu’ont ressenti les propriétaires de Lexi en comprenant qu’elle s’était enfuie par la porte du garage, laissée ouverte par inadvertance.

Des recherches incessantes

Brittany et ses proches tiennent énormément à la boule de poils, qu’ils ont adoptée il y a 9 ans. La savoir potentiellement en danger était insupportable, alors ils ont remué ciel et terre pour la retrouver : « Mes 2 jeunes garçons veillaient chaque nuit et se levaient tôt chaque matin, espérant la revoir. Ils partaient en promenade, à sa recherche, s'accrochant à l'espoir de son retour », racontait Brittany à Newsweek .

Ils ont placardé des affiches dans le quartier, prévenu le voisinage et posté des messages sur les réseaux sociaux, mais rien n’y faisait. Lexi semblait s’être volatilisée et ses propriétaires ne savaient malheureusement pas s’ils la reverraient un jour. Pourtant, 6 jours après sa disparition, le destin a décidé de les réunir.

Des retrouvailles inattendues

Le mari de Brittany est sorti de la maison aux environs de 6 heures du matin pour une tout autre raison lorsque, sur son chemin, il a aperçu une petite silhouette à 4 pattes. Il s’agissait de Lexi, qui marchait tranquillement dans la rue, puis a fini par courir vers lui. L’homme l’a évidemment tout de suite reconnue et l’a fait entrer dans la maison, absolument soulagé.

La chienne n’était pas en très bon état et avait plusieurs brûlures sur le corps. Elle était aussi déshydratée et paraissait choquée d’avoir vécu une expérience aussi éreintante dans la rue. Heureusement, sa famille est là pour elle désormais et elle a pu commencer sa convalescence à ses côtés.