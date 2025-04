Une femme vit un cauchemar après le carjacking de sa Maserati avec son chaton à l'intérieur et se lance dans une quête désespérée pour le retrouver

Depuis quelques semaines, Ronnette conduisait la voiture de ses rêves dans les rues de New York. Et il n’y avait pas meilleure copilote que sa chatte, Eilee, pour l’accompagner dans ses déplacements. Malheureusement, un jour, l’une de ces sorties a pris une tournure dramatique lorsque 2 hommes ont volé le véhicule. La féline se trouvait alors toujours à l’intérieur.

Ronnette Riley, originaire de New York aux États-Unis, est l’heureuse propriétaire d’une femelle Sphynx nommée Eilee. Elle est aussi la fière détentrice d’une voiture Maserati qu’elle a pu s’offrir avec des années de dur labeur. Toutefois, le 23 mars dernier, elle a tout perdu dans le carjacking de son véhicule. Non seulement celui-ci lui a été volé, mais sa féline se trouvait à l’intérieur.

L’incident a eu lieu en fin de week-end aux environs de 23 heures. Ronnette était au volant de sa voiture et sa chatte se trouvait aussi à bord lorsqu’un autre véhicule les a percutées par l’arrière. Le conducteur, qui était au téléphone au moment de l’accident, est allé à la rencontre de Ronnette et a immédiatement reconnu ses torts : « C'était un couple on ne peut plus gentil. Il a dit qu'il était au téléphone. Il ne s'en est pas rendu compte », partageait la femme dans un témoignage rapporté par Dakota News Now.

Ronnette Riley / Facebook

Un constat effroyable

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais 2 malfaiteurs à proximité ont saisi l’occasion pour agir. Ils ont profité de la distraction de Ronnette, qui discutait avec l’autre conducteur, pour sauter dans la voiture et la voler. Non seulement la femme a réalisé qu’on venait de lui prendre sa Maserati, mais elle a aussi constaté qu’Eilee se trouvait à l’intérieur.

Elle a été soulagée d’apprendre que la police avait vite retrouvé l’automobile, mais a déchanté en étant avertie que son chat n’était plus là. Peinée pour sa collaboratrice, Paige Lundgren, son assistante, a pris les devants pour tenter de retrouver l’animal.

Une issue réconfortante

Paige a remué ciel et terre pour localiser Eilee. Elle a partagé son avis de disparition sur les réseaux sociaux et a contacté les organismes de sauvetage du coin. Pendant ce temps, Manuel Ortega, propriétaire d’un restaurant, a reçu la visite d’un chat pas tout à fait comme les autres. Il n’avait pas de poils et portait un t-shirt. C'était Eilee, qui venait d’être retrouvée.

La femme n’avait toutefois pas connaissance de sa disparition et a partagé sa photo sur internet. Elle a finalement pris contact avec Ronnette après avoir évité plusieurs arnaques de personnes qui voulaient échanger le chat contre de l’argent. Heureusement, la chatte a retrouvé les bonnes mains de sa propriétaire. Elle a pu rentrer à la maison saine et sauve. Les malfaiteurs, quant à eux, ont été arrêtés par la police.