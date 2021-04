Un homme crée et offre un refuge à plus de 2000 chiens et chats handicapés pour leur offrir l'aide et les soins nécessaires !

Un Suédois établi en Thaïlande a décidé de venir en aide aux chiens et chats errants du pays en y créant un immense refuge. Il y a même fondé une clinique vétérinaire où les gens peuvent faire soigner gratuitement leurs animaux de compagnie. Une belle aventure qui a débuté il y a 10 ans.

Michael J. Baines, un chef cuisinier originaire de la Suède, avait choisi de s’installer en Thaïlande, où il avait tout de suite été bouleversé par le sort des animaux errants. Il s’était d’abord mis à nourrir les chiens et les chats des rues, puis a fini par ouvrir un refuge en 2011 à Chon Buri, province de l’Est du pays. Il l’a tout simplement baptisé « The Man That Rescues Dogs » (l’homme qui sauve les chiens).

Aujourd’hui, l’équipe de Michael J. Baines, qui est constituée de 30 personnes, prend soin de 600 chiens, dont 45 souffrant de divers handicaps. Certains sont paralysés, d’autres aveugles. A ce jour, 2000 chiens et chats errants ont été sauvés grâce à l’initiative du Suédois.

Contacté par Bored Panda, son premier assistant Chris Chidichimo indique que « le plus grand défi est de faire face à des situations qui surviennent de manière inattendue ». Il ajoute : « En tant qu’organisation de sauvetage, nous traitons quotidiennement des cas d’urgence graves. Par conséquent, nous devons rester flexibles. »

Des soins gratuits pour les animaux errants et ceux des familles

The Man That Rescues Dogs dispose de sa propre clinique vétérinaire qui dispense des soins à la fois aux chiens et chats du refuge et aux animaux de compagnie des familles aux ressources limitées. Les 2 vétérinaires et leur auxiliaire qui y exercent à plein temps leur assurent, en effet, ce service gratuitement. « Il est plus important pour nous d’avoir des animaux en bonne santé, vaccinés et stérilisés dans notre communauté que de faire du profit », déclare Chris Chidichimo.

Comme la plupart des refuges et associations, celle fondée par Michael J. Baines est aussi affectée par l’actuelle crise sanitaire. La structure, qui dépend en très grand partie de la générosité des donateurs, a vu ses dons baisser de 40 %. Elle a également dû suspendre plus d’une campagne de stérilisation. Sa clinique fonctionne désormais 5 jours par semaine, alors qu’elle était ouverte tous les jours.

A lire aussi : Un restaurateur aide les chiens errants en leur préparant des repas gratuits

Malgré ces difficultés, Michael J. Baines peut compter sur une équipe de passionnés et d’amoureux des animaux, prêts à tout pour permettre à leur protégés de mener une vie heureuse et en bonne santé.