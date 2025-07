Un homme coincé au fond d'une crevasse est repéré et secouru à temps grâce à son chien resté à ses côtés

Alors qu’un randonneur avait disparu sur un glacier suisse, les secours ont pu le retrouver in extremis grâce à son chien qui n’a jamais quitté les lieux. Le courage et la fidélité de l’animal ont été salués comme des éléments clés de ce sauvetage réussi.

Une promenade sur le glacier de Fee, dans les Alpes valaisannes en Suisse, a bien failli prendre une tournure dramatique le vendredi 4 juillet 2025, mais la victime a pu être localisée et sauvée grâce à son petit chien, rapportait la Tribune de Genève.

Ce jour-là, le randonneur accompagné de son ami à 4 pattes s’était aventuré sur un pont de neige qui avait fini par se rompre sous ses pieds. L’homme a ainsi fait une chute, se retrouvant dans une crevasse de 8 mètres de profondeur. L’animal, lui, se tenait au bord du trou et ne s’en est jamais éloigné.



Air Zermatt

Son maître a lancé un appel à l’aide via son talkie-walkie. Ce dernier a été capté par une personne qui se trouvait dans le secteur, mais qui ne parvenait pas à le localiser. Elle a tout de même pu prévenir les secours.

Vers 15 heures, une équipe de sauvetage a commencé à survoler la zone à bord d’un hélicoptère de la compagnie Air Zermatt. Sa mission s’annonçait complexe en raison de la vaste superficie à couvrir.

Par chance, l’un des membres de l’équipage a vu du mouvement sur un rocher ; c’était le chien qui était toujours à proximité de la crevasse.

La loyauté du chien a sauvé la vie de son propriétaire

L’hélicoptère s’est approché de l’emplacement, et les sauveteurs ont effectué une descente en rappel pour récupérer la victime et la faire monter à bord. Elle et son fidèle compagnon à fourrure ont été transportés à l’hôpital de Viège, à une vingtaine de kilomètres de là.



Air Zermatt

A lire aussi : Cette chienne parvient à surmonter sa peur des marches pour accéder au jardin grâce à une porte sur mesure et beaucoup d’amour (vidéo)

Dans un communiqué partagé sur son site, Air Zermatt a tenu à souligner le comportement exemplaire du quadrupède qui « a contribué de manière déterminante au succès du sauvetage ».

La compagnie aérienne et la Tribune de Genève présentent le chien comme étant un Chihuahua, mais il semblerait, d’après les photos, qu’il s’agisse plutôt d’un Epagneul Nain Continental. Quoi qu'il en soit, il a été héroïque jusqu'au bout.