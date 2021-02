L'image poignante d'une chienne qui pleure chaque jour la perte de ses chiots après l'explosion d'un glacier en Himalaya

Plusieurs jours après la rupture d’un glacier dans l’Himalaya ayant entraîné des inondations dévastatrices, une chienne recherche désespérément ses chiots, très probablement emportés par les flots. Sa triste histoire a ému de nombreux internautes en Inde et ailleurs dans le monde.

Dans un village du Nord de l’Inde, une chienne pleure jour et nuit pendant qu’elle cherche désespérément ses chiots. Son désarroi est tel qu’elle ne veut plus s’alimenter, comme le rapporte le site SW.

Le 7 février dernier, la rupture d’une partie d’un glacier est survenue dans l’Himalaya, dans l’Etat de l'Uttarakhand. Ce qui a notamment entraîné la crue de la rivière Alakananda, ainsi que des inondations et des coulées de boues destructrices dans la vallée de Rishiganga. Plus d’une semaine après le drame, les autorités indiquent qu’une quarantaine de personnes y ont perdu la vie et que plus de 160 sont portées disparues.

La catastrophe n’a pas touché que les humains. Une chienne en souffre également. Plusieurs tweets publiés hier par des médias indiens relaient son terrible récit et sont accompagnés d’images la montrant en grande détresse.

A week after #UttarakhandDisaster, a dog stays put at site, waiting for her pups https://t.co/kjcWzewsfT — The News Minute (@thenewsminute) February 14, 2021

La chienne ne mange plus rien depuis la disparition de ses chiots

L’animal se trouve dans le village de Raini, dans le district de Chamoli, à proximité de la centrale hydroélectrique Rishi Ganga. D’après les témoignages d’habitants locaux, les chiots auraient été emportés par les inondations et leur mère a passé les 6 jours suivants à les chercher partout, de jour comme de nuit, en pleurant.

Sur les photos en question, on peut la voir errer sur les chemins boueux, l’air abattu, alors que des secouristes s’affairent à déblayer les routes ou à rechercher des survivants dans le secteur.

Plusieurs villageois touchés par son histoire ont voulu lui donner à manger, mais la chienne endeuillée refuse de se nourrir depuis la disparition de sa progéniture.

A lire aussi : Un millionnaire utilise sa fortune pour convertir un ancien abattoir pour chiens en refuge !