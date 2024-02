Un homme aveugle désorienté après une nuit chaotique en taxi compte sur son chien guide pour le ramener à la maison

L’histoire de Dodger et de son maître souligne à la fois le rôle important des chiens guides d’aveugle et les difficultés auxquelles les personnes qu’ils aident sont confrontées au quotidien. La méconnaissance de la loi et les a priori dont certains font preuve ne leur facilitent pas les choses, à l’inverse des canidés qui vont même au-delà de ce qu’ils ont appris.

Roland Croteau n’oubliera pas de sitôt cette nuit chaotique qu’il a vécue le vendredi 26 janvier en essayant de prendre un taxi pour rentrer chez lui. Heureusement, son chien guide d’aveugle Dodger était là pour remédier à la situation.

Âgé et atteint de cécité, cet habitant de Vernon en Colombie-Britannique (Canada) peut compter sur son ami Labrador Retriever spécialement formé pour l’épauler au quotidien. Le soir des faits, Roland Croteau avait demandé à un proche de lui appeler un taxi pour qu’il puisse regagner son domicile.



Global News

La société locale Vernon Taxi avait envoyé un premier véhicule, mais le chauffeur a refusé la course, affirmant qu’il était « allergique aux chiens », d’après Global News. Un second taxi s’est rendu sur les lieux, mais le trajet ne s’est pas déroulé comme prévu.

« Le chauffeur n'a pas pu trouver ma maison. Il a fait des allers et retours, puis a finalement emprunté une rue et m'a déposé devant une maison qui n’était pas la mienne », raconte Roland Croteau.

Quand celui-ci a essayé de revenir vers la voiture en comprenant qu’il n’était pas à la bonne adresse, le taxi était déjà reparti. L’homme était perdu au bord d’une route qu’il ne connaissait pas et sous la pluie, son chien à ses côtés.

« Je lui a remis son harnais et lui ai demandé de trouver un moyen de rentrer chez nous, détaille-t-il. Il m’a ramené à la maison ». Roland Croteau reconnaît avoir eu « un peu peur, car il était 23 heures ». Son brave compagnon à 4 pattes l’a toutefois ramené à bon port.



Global News

« Je n’ai aucune idée de ce qui se serait passé » sans Dodger

Roland Crotreau estime que le chauffeur de taxi les avait laissés à 3 pâtés de maisons de leur domicile. Le chien a fait un excellent travail en retrouvant le bon chemin.

« Je n’ai aucune idée de ce qui se serait passé à ce moment-là, car j’étais à un endroit que je ne connaissais pas, confie-t-il. Cela aurait pu mal se passer. »

A lire aussi : "S'il vous plaît, aidez-moi": L'appel au secours poignant d’une chienne nommée Lola



Global News

Vernon Taxi a réagi par le biais d’un communiqué. « Nous sommes conscients de la situation malheureuse et regrettable qui s'est produite avec [Roland Croteau] et son chien guide, peut-on y lire. Nous voyons cet incident comme une opportunité d'apprendre et de recycler nos chauffeurs et nos répartiteurs afin que de telles situations ne se reproduisent plus à l'avenir. Nos plus sincères excuses vont à [Roland Croteau] et à son chien guide Dodger. »