Le flair infaillible d'un chien policier concentre tous les espoirs d'une famille dont l'enfant de 3 ans s'est égaré en forêt

Lancé sur les traces d’un petit garçon s’étant perdu dans les bois, un chien policier a longtemps marché à travers l’épaisse végétation avant de tenir une piste. Son maître-chien était épuisé et couvert d’éraflures, mais il avait confiance en lui et savait qu’il allait finir par localiser le jeune disparu.

Les habitants de DeLand, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis), ont un nouveau héros. Il s’agit de Midnight, chien de la police locale. Formé à la recherche de stupéfiants et de personnes disparues, c’est en retrouvant un enfant s’étant égaré en pleine forêt qu’il a récemment gagné l’admiration de toute la communauté. Les faits sont rapportés par WESH Channel 2.

La famille du petit garçon de 3 ans avait l’habitude de le laisser jouer autour de la maison, située à l’orée des bois. Il s’était vraisemblablement éloigné du domicile pour se perdre au milieu de l’épaisse végétation.

Chaque minute comptait depuis la disparition du garçonnet. Il fallait le retrouver au plus vite, car bien des dangers le guettaient.

Ce dernier a donné une couverture de l’enfant au Labrador Retriever au pelage noir pour qu’il puisse la renifler. Dès qu’il en a enregistré l’odeur, le quadrupède s’est mis au travail.

« Il me traînait à travers les bois, comme s'il n'allait jamais s'arrêter », raconte le caporal Clark à WESH Channel 2. La quête a été longue, épuisante et difficile. « Je dirais que nous sommes restés sur le terrain pendant environ 45 minutes, ce qui ressemble à une éternité quand on est traîné derrière le chien à travers la forêt », poursuit le policier, qui était couvert de coupures et d’éraflures.

Il y avait la vie d’un enfant à sauver et une famille à soulager. Damon Clark et Midnight n’avaient donc pas l’intention d’abandonner.

« Midnight fait tout le travail »

Le Labrador a finalement réussi à localiser le petit garçon et l’a rejoint à toute vitesse. « Le chien a pu l'atteindre beaucoup plus rapidement que moi parce que je m’étais retrouvé pris dans les vignes, les arbres, les arbustes et des trucs comme ça », précise son maître.

Midnight était tout heureux de retrouver l’enfant, dont il s’est mis à lécher le visage. « Il me regardait comme pour me dire : Hé, j’ai réussi. Le voici », relate le caporal Clark.

L’exploit salvateur du brave canidé lui a valu une friandise et son jouet préféré en récompense. Une rétribution largement méritée pour lui qui « fait tout le travail, explique le policier. Le mien consiste simplement à le lire, à lire son langage corporel... Et à comprendre ce qu'il me dit parce qu'il ne peut pas parler. »