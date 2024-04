Cette chienne de la police ayant courageusement sauvé la vie d'une enfant reçoit une jolie récompense 2 mois plus tard

Biza ne le sait pas et tout cela n’est pour elle qu’un jeu, mais elle est une véritable héroïne et tout le monde la considère comme telle. Grâce à cette chienne, une précieuse vie a été sauvée et une famille est de nouveau au complet. Son exploit lui a récemment valu une récompense de la part de l’AKC.

En février dernier, nous vous parlions de l’intervention salvatrice réalisée par Biza, chienne de la police d’Auburn dans l’Etat du Massachussetts (Etats-Unis). La femelle Berger Allemand de 3 ans avait localisé une fille de 12 ans portée disparue plusieurs heures plus tôt.

La famille de la victime était dans l’angoisse la plus totale après la disparition de cette dernière, alors qu’il faisait de plus en plus froid dans la région.

Aux côtés de son maître-chien David Llunggren, Biza avait flairé une piste et l’avait remontée sur 3 kilomètres pour guider les autres policiers vers l’emplacement de l’enfant, qui a ainsi été retrouvée saine et sauve et ramenée auprès des siens.



Auburn MA Police Department / Facebook

2 mois plus tard, la chienne policière a eu droit à une prestigieuse récompense remise par la célèbre organisation canine AKC (American Kennel Club), rapportait People. Biza s’est ainsi vu attribuer le « prix DOGNY de la patte du courage » (DOGNY Paw of Courage Award) pour sa précieuse contribution à cette opération de secours s’étant soldée par un succès total.

D’après le communiqué de l’AKC, Biza est « une chienne de police à double spécialité, certifiée au niveau national par la North American Work Dog Association pour les fonctions de patrouille et de recherche de stupéfiants ». On y apprend également que la brave quadrupède « aime les longues promenades, rapporter des objets et nager ».

Rendre honneur au « travail que les chiens accomplissent au service de l’humanité »

Le prix reçu par Biza constitue l’expression de l’appréciation du « travail que les chiens accomplissent au service de l’humanité », ajoute l’AKC.

L’autre grande lauréate est Vishu, chienne de recherche de personne disparue et de sauvetage en mer au sein du bureau du shérif du comté de Kankakee, dans l’Illinois.

« Ces 2 chiennes ont démontré leur dévouement et leur engagement à assurer la sécurité de leurs communautés au quotidien, a déclaré Gina DiNardo, secrétaire exécutive de l’AKC. L'American Kennel Club est fier d'honorer ces 2 chiennes incroyablement méritantes, K9 Vishu et K9 Biza. »