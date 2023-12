L'histoire d'amitié touchante entre un garçon de 5 ans et son chien lors d'une disparition inquiétante

Un chien et son jeune ami humain s’étaient aventurés un peu trop loin de la maison avant de s’égarer dans les bois, déclenchant une opération de recherche de grande envergure. Alors que la famille des disparus vivait dans l’angoisse la plus totale, le quadrupède faisait preuve de loyauté en veillant sur l’enfant.

Un petit garçon et son chien se sont perdus en forêt, puis ont été localisés par les forces de l’ordre déployées lors d’intenses recherches, rapportait WDAM. Durant toute la durée de l’escapade, le canidé est resté aux côtés de son jeune ami humain.

Les faits se sont déroulés le samedi 9 décembre 2023 en début d’après-midi. Le bureau du shérif du comté de Jones dans l’Etat du Mississippi (Etats-Unis) a tout de suite mobilisé ses troupes en apprenant la disparition inquiétante d’un enfant et de son chien. L’absence du petit Silas Nichols, âgé de 5 ans, et son fidèle compagnon appelé Kubota a été constatée vers 14 heures locales ce jour-là. Le duo était censé se trouver sur la propriété familiale située dans l’ouest du comté.

La maison se trouve dans une zone densément boisée. Chercher une personne disparue dans un tel secteur revient quasiment à tenter de retrouver une aiguille dans une botte de foin.

Les adjoints du shérif, mais aussi des policiers et des unités de secours des communes voisines ont ratissé les environs à pied. Sans oublier les proches et les amis des parents de Silas et Kubota. Leurs efforts ont fini par porter leurs fruits.

Kubota ne s’est jamais éloigné de son ami

Environ une heure après le signalement de la disparition du garçonnet et de son ami canin, ces derniers ont été retrouvés sains et saufs. C’est l’adjoint Jardian McDonald qui est parvenu à les localiser et à les ramener en lieu sûr. Les retrouvailles avec la famille ont eu lieu dans la foulée.



Jones County Sheriff's Department

« Excellent travail de la part de tous ceux qui ont participé à la recherche de Silas et Kubota, a déclaré le shérif Joe Berlin à la suite du succès de l’opération. Silas a certainement aimé porter le gilet pare-balles et l’insigne de l’adjoint McDonald. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, Silas sera appelé à devenir adjoint ou secouriste. »

« Une chose est sûre, a-t-il ajouté, il a un grand ami : son chien Kubota, qui est resté avec lui tout le temps. »