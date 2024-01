Des nouvelles d'Ariel, la chienne à 6 pattes abandonnée sur un parking et qui devait être opérée

4 mois après sa découverte et sa prise en charge par une association galloise, comment se porte Ariel, la chienne à 6 pattes ? Il lui fallait subir une intervention chirurgicale complexe pour retirer ses 2 membres supplémentaires. Les vétérinaires s’attendaient à ne pouvoir sauver que 3 de ses 4 pattes valides lors de cette opération.

Les nouvelles sont excellentes concernant Ariel, la chienne à 6 pattes. Elle a été opérée et a quitté la clinique vétérinaire le samedi 20 janvier, rapportait TVA Nouvelles.

Nous vous parlions d’Ariel en octobre dernier. Ce chiot de type Spaniel au pelage noir marqué de blanc avait été appelé ainsi car ses 2 pattes supplémentaires avaient la forme d’une queue de sirène.



Greenacres Rescue / Facebook

La chienne, qui est aujourd’hui âgée de 6 mois, avait été abandonnée sur le parking d’un supermarché au pays de Galles. Recueillie par Greenacres Rescues, elle avait d’abord été emmenée à la clinique vétérinaire Medivet de Pembroke, avant d’être transférée à Fenton Vets à Haverfordwest. Les radiographies réalisées avaient alors confirmé qu’elle possédait 2 membres en plus, mais aussi une vulve supplémentaire.

Fin décembre, le refuge Greenacres Rescues expliquait qu’un scanner effectué par la suite révélait la présence d’un seul rein, de 2 utérus et de vaisseaux sanguins en double chez la chienne. Cet examen avait amené les vétérinaires à conclure que la seule option était de retirer la paire de membres en trop. Par ailleurs, l’une de ses 4 pattes valides risquait d’être sacrifiée.

Comme l’intervention s’annonçait complexe, elle avait été confiée au Langford Veterinary Hospital à Bristol, en Angleterre.

« L’opération s’est déroulée comme prévu, s’est réjoui samedi le refuge Greenacres Rescue sur sa page Facebook. Quelques semaines de convalescence l’attendent à présent. Le personnel de Langford a été merveilleux ».

Ariel marchera bien sur ses 4 pattes

Le Dr Aaron Lutchman, le chirurgien vétérinaire l’ayant opérée, a en outre réussi à sauver ses 4 pattes valides. L’intervention est donc un succès total. Ariel va pouvoir mener une vie heureuse et être proposée à l’adoption une fois sa période de convalescence terminée.

A lire aussi : Retrouvé dans les détritus, ce chien qui n'a jamais eu de contact avec les humains recherche une famille compréhensive

« Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à l'histoire et au parcours d'Ariel. Chaque message, don et vœu de bonheur a été très apprécié. La générosité du public n'a connu aucune limite, et en soutenant notre travail, elle nous assure que nous pouvons toujours être là pour des cas comme celui d’Ariel », peut-on également lire dans la publication de l’association, qui promet de continuer de donner des nouvelles de la chienne.