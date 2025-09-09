Un homme abandonne son chien Pitbull sous 30°C et laisse un mot consternant sur une pancarte à côté de lui

Un Américain a été identifié par les forces de l’ordre locales après avoir abandonné son chien dans la rue sous la chaleur estivale. Il ne voulait plus de l’animal et l’a bien fait comprendre en laissant un message explicite sur une pancarte.

Rocky, un Pitbull âgé d’environ 9 ans, a certainement passé la pire journée de sa vie, le 29 juillet dernier. L’animal a été abandonné à Hamden (États-Unis), dans une cage par son maître, ultérieurement identifié. Ce dernier est désormais inculpé pour cruauté envers les animaux, a rapporté CTPost .

Rocky doit probablement sa vie au témoin qui l’a repéré et a décidé de lui porter secours. La dame, une habitante du coin, a d’abord remarqué sa cage vide avec une pancarte où il était écrit “libre”. Consciente qu’un animal pouvait être en danger, la bienfaitrice s’est mise à sa recherche et l’a repéré. Elle l’a ensuite emmené chez elle avant de contacter la police.

photo d'illustration

Un chien négligé

Les forces de l’ordre d’Hamden sont intervenues pour prendre en charge le quadrupède. Les services animaliers locaux ont pris le relais et l’ont conduit dans un hôpital vétérinaire afin de lui donner les premiers soins. Il était déshydraté au moment de son sauvetage, car il avait passé de longues minutes sous une température extérieure de 30°C.

Il souffrait aussi de gale, ainsi que de problèmes dentaires qui indiquaient que son ancien propriétaire ne lui avait pas offert les soins nécessaires au cours de sa vie. Heureusement, et dans son malheur, Rocky a gagné l’opportunité d’être choyé pour toujours. Il n’aura plus jamais affaire à une telle négligence.

Une enquête a été menée pour tenter d’identifier son détenteur, ce qui a été possible à l’aide des caméras présentes dans la ville. Un homme a été retrouvé et a d’abord nié les faits, indiquant avoir donné son chien à une tierce personne, qui l’aurait ensuite abandonné.

Une histoire qui n’a pas convaincu les policiers, et ceux-ci ont fini par obtenir des aveux. Le suspect a indiqué qu’il ne pouvait plus s’occuper de Rocky, mais que les refuges étaient tous bondés. Il n’aurait alors pas eu la possibilité de l’abandonner selon les règles. Quoiqu'il en soit, l’homme est accusé de cruauté envers un animal et devra prochainement répondre de ses actes face à la justice. Rocky, quant à lui, est entre les mains des bienfaiteurs du refuge.