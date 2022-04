Une femme aperçoit un panneau étrange au sommet d'un arbre et reste abasourdie quand elle voit un chien juste à côté

Une femme aperçoit un panneau étrange au sommet d'un arbre et reste abasourdie quand elle voit un chien juste à côté

Intriguée par un panneau signalant des chiens grimpant aux arbres, une automobiliste s’est arrêtée pour filmer ce qu’elle voyait, avant de comprendre ce à quoi l’inscription faisait allusion. Amusée, elle a décidé de poster la vidéo sur TikTok.

Daisy est devenue une célébrité dans son quartier et bien au-delà. Ce qui vaut à l’adorable chienne une telle notoriété, c’est cette habitude qu’elle a à s’amuser sur les branches, en hauteur. Un peu à la manière des chats. Une automobiliste a pu la voir à l’œuvre et a partagé sa trouvaille sur TikTok, comme le raconte The Dodo.

Leah Saunders Goldstein était au volant de sa voiture, non loin de chez elle en Floride, quand un panneau fixé en haut d’un arbre a attiré son attention. Sur le support, écrit en lettres de grande taille, on pouvait lire ceci : « Nos chiens grimpent aux arbres. Ils vont bien ».

Interpellée par ce message surprenant, elle a fini par mieux comprendre quand elle a effectivement vu un canidé se tenant sur une grosse branche et la regardant fixement. L’animal en question est Daisy, femelle croisée Chihuahua.



Leah Saunders Goldstein / TikTok

Leah Saunders Goldstein a filmé la scène et partagé la vidéo sur TikTok, où elle est rapidement devenue virale.

Les gens sonnaient à la porte et appelaient les secours, pensant que Daisy était bloquée dans l’arbre

Daisy, la chienne « arboricole » en question, avait été adoptée par Lisa Levine et sa famille une année plus tôt. Elle n’avait pas attendu longtemps avant de leur révéler sa passion peu commune chez nos amis à 4 pattes.



Lisa Levine

A lire aussi : Abandonné dans un parc, ce chiot au corps émacié et aux pattes déformées fait la plus belle rencontre de sa vie

Souvent, des passants venaient sonner chez les Levine pour les prévenir, croyant Daisy en détresse. D’autres allaient même jusqu’à appeler les secours. La chienne était cependant tout sauf en danger. Elle sait redescendre de son arbre aussi facilement qu’elle y grimpe. C’est donc pour rassurer les gens que la famille avait décidé d’accrocher ce panneau.

« Je les remerciais pour leur inquiétude et leur assurais qu'elle allait bien. Ils me regardaient comme si j’étais folle », s’amuse Lisa Levine. Pour cette dernière, Daisy « est la petit chose la plus douce qui soit ».