Un homme à la recherche de ses chiens volés en sauve 31 sur le point d’être abattus pour leur viande

Minh Khoi Do vit dans la station balnéaire méridionale de Nha Trang, au sud du Vietnam. Début juillet 2022, l’individu de 46 ans s’est fait voler ses 3 chiens à son domicile. Bien conscient du sort qui leur était réservé, Minh Khoi Do a mené son enquête pour les secourir.

Le samedi 23 juillet, il s'est introduit dans un abattoir clandestin du district de Dien Khanh.

31 toutous terrifiés étaient entassés dans de minuscules cages dans l’attente d’être tués pour leur viande.

Minh Khoi Do les a achetés aux commerçants pour la modique somme de 1 000 euros. Il ne pouvait se résoudre à les laisser faire une telle atrocité.

Retrouver leurs propriétaires

Le bon samaritain a ramené les canidés à son domicile bien que celui-ci soit trop petit pour accueillir autant de réfugiés. Il y avait des spécimens d’âges différents et notamment des chiots non sevrés avec leur mère.

Il les a pris en photo puis les a postés sur Facebook dans l’espoir que certaines personnes ayant également perdu leurs fidèles compagnons à 4 pattes les reconnaissent.

Pour son plus grand bonheur, Minh Khoi Do a, grâce à son acte héroïque, retrouvé un de ses chiens. Cependant, 2 sont toujours introuvables.

L’histoire des toutous a ému la communauté. Minh Khoi Do a reçu des dons de nourriture et d’accessoires pour chiens. Par ailleurs, beaucoup de personnes se sont proposées pour adopter des rescapés.

« Si je ne trouve pas les anciens propriétaires, je les emmènerai dans un refuge pour animaux », a déclaré le sauveteur à New Straits Times. Il craint en effet que les canidés soient récupérés dans l’unique but d’être revendus à des boucheries canines.

Par bonheur, 2 familles ont ainsi pu retrouver leurs boules de poils récemment dognappées.

A lire aussi : Ce chiot Chihuahua né sans pattes avant fait preuve d’une joie de vivre à toute épreuve et adore se blottir contre ses peluches

« Ma famille et moi ne pouvons qu'exprimer notre gratitude », a confié le maître soulagé et heureux de ces retrouvailles inespérées. Minh Khoi Do refuse toute contrepartie financière. Son unique récompense est de voir ces chiens sortir de cet enfer et retrouver leur maison.