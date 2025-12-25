Un Golden Retriever reçoit un prix pour avoir prévenu sa famille et sauvé son maître d'un arrêt cardiaque en pleine nuit (vidéo)

Adam Cooke peut remercier sa chienne Polly ! L’an dernier, alors qu’il se trouvait en détresse respiratoire en pleine nuit, les aboiements de cette adorable chienne Golden Retriever a brusquement réveillé Hannah, l’épouse d’Adam. Celle-ci a rapidement pu pratiquer un massage cardiaque avant l’arrivée des secours, sauvant ainsi la vie de son mari.

Originaires de Ballinamallard en Irlande du Nord, Hannah et Adam Cooke sont convaincus que Polly, leur Golden Retriever de 4 ans, a joué un rôle décisif pour sauver le jeune homme lorsqu’il a fait un arrêt cardiaque dans son sommeil. Et ils ne sont pas les seuls : la chienne vigilante vient d’être honorée en tant que « héroïne de la réanimation cardio-respiratoire ».

Des aboiements dans la nuit

Cette nuit-là était tout à fait tranquille jusqu’à ce que Hannah ne soit subitement réveillée par les aboiements insistants de Polly juste avant 1 h 00 du matin. Elle a alors trouvé son mari qui respirait étrangement à côté d'elle, avant qu'il ne cesse complètement de respirer. Après avoir immédiatement appelé les secours, la jeune femme lui a prodigué les premiers gestes de réanimation.

© British Heart Foundation

Transporté à l’hôpital où un défibrillateur a été utilisé à plusieurs reprises, Adam a été diagnostiqué d’une cardiomyopathie dilatée et équipé d'un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI) – un dispositif capable de délivrer un choc électrique pour corriger le rythme cardiaque. Par bonheur, il s'est réveillé à l'hôpital 6 jours plus tard grâce à l’intervention rapide des secours.

« En cas d'arrêt cardiaque, tout ce que j'ai appris depuis, c'est que tout se passe en quelques secondes, et Polly m'a offert ces secondes précieuses. », a déclaré Hannah à la BBC.

© British Heart Foundation

Une récompense bien méritée

Après des semaines de convalescence, Adam a pu retrouver Polly avec beaucoup d’émotion. « Polly fait partie de la famille, donc je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'elle avait un rôle aussi important à jouer », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas le nier, j'ai pleuré, j'étais en larmes, je pense qu'elle aussi. »

Selon Hannah, Polly est tellement en phase avec Adam qu’elle est restée silencieuse depuis cette nuit-là. « Je dirais que Polly savait avant même que cela n'arrive. », explique-t-elle. « Je l'aime à la folie. C'est la meilleure chienne du monde. Aucun de nous 2 n'a rien fait d'extraordinaire, mais nous l'avons fait ensemble. »

Adam a nominé Hannah et Polly pour les prix annuels Heart Hero de la British Heart Foundation rendant hommage aux personnes (ou aux animaux) qui ont fait preuve de courage et de dévouement autour des maladies cardiovasculaires. Pour lui, il est clair qu’il leur doit la vie. « Ce sont des héroïnes. Je ne serais pas là sans elles. »

La chienne n’a pas pu se rendre à la cérémonie à Londres, mais son prix lui a été remis à son lieu de promenade préféré. Un honneur amplement mérité !