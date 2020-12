Un Golden Retriever aveugle redécouvre la vie grâce à l'amour et au soutien du nouveau chiot de la famille

S’il s’était plus ou moins adapté à sa nouvelle condition de chien aveugle, Tao ressentait encore le vide laissé par son congénère disparu quelques années plus tôt. Un chiot appelé Oko est arrivé dans sa vie à un moment où il avait le plus besoin de soutien.

Tao, un Golden Retriever, et son congénère Otis étaient les chiens les plus heureux du monde. Ils partageaient absolument tout et étaient extrêmement complices. Malheureusement, Otis était tombé gravement malade. Le cancer avait fini par l’emporter, plongeant son ami dans une grande tristesse.

3 années plus tard, Tao a eu, à son tour, des problèmes de santé. Il était atteint d’un glaucome. Les vétérinaires n’ont eu d’autre choix que de lui retirer les yeux, sans quoi ils n’auraient pas pu le sauver, raconte Animal Channel.

Devenu aveugle, le Golden Retriever senior (il est aujourd’hui âgé de 12 ans) a eu besoin de temps pour s’habituer à la vie sans vision. Mais les choses se sont améliorées depuis, comme le confie sa propriétaire Melanie : « La santé de Tao est bonne à présent. Il n’a plus mal et se comporte comme un jeune chien. Il fait tout ce qu’il avait l’habitude de faire, à part sauter par-dessus les bottes de foin et les haies. »

Pourtant, Tao semblait encore triste. Le vide laissé par Otis le chagrinait. Melanie et sa famille ont alors décidé d’adopter un chiot, Golden Retriever également. Oko est arrivé à l’âge de 8 mois.

Très vite, un lien spécial s’est mis en place entre les 2 chiens. En grandissant, Oko est spontanément devenu un guide pour son aîné, qui s’est mis à le suivre partout. Ce qui a amené leur maîtresse à faire très attention à l’éducation du plus jeune, afin d’éviter les incidents.

A lire aussi : Incapable de marcher, une équipe de secours crée un outil spécial pour que ce chat de 5 jours puisse manger !

Tao et Oko sont inséparables. Les photos et vidéos publiées sur le compte Instagram qui leur est consacré témoignent de leur amitié et de leur complicité.