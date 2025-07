Inquiet pour sa maîtresse souffrant d’une maladie rare, un chien d'assistance trouve une technique originale pour la réveiller au milieu de la nuit et lui sauve la vie (vidéo)

Originaire de South Lyon, dans le Michigan (États-Unis), Allison Albin souffre d’une maladie endocrinienne rare : la maladie d'Addison qui se caractérise par une production insuffisante de cortisol et d'aldostérone par les glandes surrénales. Causant une immense fatigue et divers autres troubles, cette maladie a déjà failli coûter la vie à la jeune femme de 21 ans. Comme le rapporte USA Today, cette situation inquiétait beaucoup sa famille qui a décidé de prendre des mesures pour sécuriser son quotidien.

Une aide précieuse à chaque instant

Afin qu’Allison puisse être indépendante, ses proches ont cherché un chien d’assistance pour veiller sur elle. Il y a 2 ans, ils ont trouvé Jasper, un adorable Golden Retriever de 12 semaines, qui allait désormais suivre la jeune femme comme son ombre. Le toutou l’a notamment suivie à l’université : il l’a accompagné en cours et l'a aidée à obtenir son diplôme.

© @allisonnalbin / Instagram

La principale mission de Jasper est toutefois de surveiller la glycémie d’Allison, en particulier lorsqu’elle dort. Dans ces moments-là, la jeune femme est en effet incapable de surveiller le taux elle-même. Lorsque Jasper sent que sa glycémie chute, il la réveille afin qu’elle puisse se soigner et éviter une crise potentiellement mortelle.

© @allisonnalbin / Instagram

Une technique inhabituelle

Une nuit, Jasper a senti que le taux de glycémie de sa maîtresse était dangereusement bas. Comme à son habitude, il a commencé à lui donner des petits coups de pattes sur le poignet et sur le visage afin de la réveiller. C’était peine perdue : Allison continuait à profiter de sa nuit.

Le toutou a donc dû prendre les choses en main…ou plutôt en patte ! Subitement inspiré, il s’est approché du visage de sa maîtresse et a mis délicatement l’une de ses pattes dans sa bouche. Cette technique peut orthodoxe fonctionna et Allison se réveilla juste à temps. Jasper venait de la sauver in extremis !

Bouleversée par cet épisode, la jeune femme a récompensé son héros en lui offrant un nouveau jouet. Un prix spécial bien mérité !