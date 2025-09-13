Un garçon de 8 ans donne l’alerte après avoir été abandonné par son père avec 26 chiens

Les membres de la SPCA, grande association de protection animale, ont tristement l’habitude d’être confrontés à la cruauté humaine. Et même si toutes les affaires sont choquantes, des sauveteurs ont été particulièrement horrifiés en découvrant qu’un homme avait abandonné ses chiens, mais aussi son petit garçon, dans sa maison de location.

À Cochin, en Inde, un homme est recherché par les forces de l’ordre pour avoir abandonné non seulement 26 chiens de race, mais également son propre enfant. Par chance, tout le monde a pu être pris en charge à temps, mais la justice est désormais réclamée.

Tout a commencé par un appel téléphonique. Un garçon de 8 ans a téléphoné à sa mère, alors en déplacement professionnel en Allemagne, pour l’informer que son père n’était pas rentré à la maison le soir. Les 2 adultes sont séparés, précisait On Manorama .

@onmanorama / Instagram

Un constat glaçant

Très inquiète, la femme a immédiatement contacté la police indienne, qui s’est déplacée au domicile familial. Il s’agissait d’une maison que l’homme louait depuis quelques jours seulement. Sur place, les forces de l’ordre ont constaté que l’adulte n'était pas rentré. L’écolier a été pris en charge et confié aux parents de sa mère. Toutefois, l’histoire était loin d’être terminée.

En effet, le jeune homme n’était pas le seul sur les lieux ce jour-là, puisque les autorités ont découvert 26 chiens de race abandonnés à leur sort. Ils étaient déshydratés et n'avaient pas mangé à leur faim depuis longtemps. Par ailleurs, les voisins s’étaient plaints de la nuisance sonore qu’ils occasionnaient depuis leur arrivée, d’autant plus qu’ils étaient détenus de façon illégale. Tous ont été saisis par les membres de la SPCA. Laquelle a indiqué qu’ils étaient « en sécurité », et qu’ils recevaient les soins dont ils avaient besoin.

A lire aussi : Triste et ignoré au refuge, ce Chihuahua retrouve le bonheur dès son arrivée dans sa nouvelle famille (vidéo)

Elle a aussi affirmé qu’une plainte sera déposée à l’encontre de l’homme, qui n’a pas encore été retrouvé à ce jour. D’après les premiers éléments de l’enquête et le témoignage de son frère, il se trouverait toujours dans les environs et aurait précipitamment souhaité disparaître à cause d’un différend avec son ex, soit la mère du petit garçon. Les investigations se poursuivent.