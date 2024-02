Un couple vivant avec 26 chiens demande l’aide de sa communauté pour trouver un logement

Guillermo et René sont 2 amoureux des bêtes qui ont fondé une grande famille recomposée. Des dizaines de chiens partagent leur quotidien, mais aussi des chèvres, des chats et un agneau. Tant de bouches à nourrir, mais surtout à loger. C’est d’ailleurs le problème qu’a récemment rencontré le couple, contraint de déménager loin de chez lui. Heureusement, il a pu compter sur la solidarité de sa communauté.

2 Chiliens nommés Guillermo et René ont créé une véritable arche de Noé chez eux. Ils vivaient harmonieusement dans un cadre idyllique à Los Ríos (Chili) avec 26 chiens, 2 chatons, 2 chèvres et un agneau, soit 31 boules de poils. Pour des raisons professionnelles, les hommes ont dû trouver un nouveau logement capable d’accueillir autant de monde. Le soutien de leurs abonnés sur les réseaux sociaux a été d’une grande aide.

Ceux-ci sont des milliers à suivre leurs aventures au quotidien. Il faut dire que la grande famille a de quoi intéresser, tant elle est atypique. Vivre avec autant d’animaux demande beaucoup de responsabilités, mais c’était un rêve pour les conjoints : « Nous aimons tous les 2 les animaux, et nous avons toujours voulu en avoir lorsque nous étions enfants, mais nos parents ne nous le permettaient pas pour diverses raisons » confiait Guillermo à Bored Panda.

Ils ont été confrontés à un dilemme

Ce dernier et René ont commencé à accueillir des animaux dont personne ne voulait. Ils ont toujours veillé à ce qu’ils ne manquent de rien, leur fournissant la nourriture et les soins nécessaires : « Jusqu’à présent, ils n’ont jamais manqué de nourriture et ils ont tous leurs bilans de santé à jour » affirmait Guillermo.

Entourés de forêt et voisins d’un magnifique lac, tous ont vécu dans un cadre paradisiaque, jusqu’à ce que l’un des hommes reçoive une proposition d’emploi intéressante. Problème, le poste était à pourvoir dans la capitale de Santiago, à 800 kilomètres de leur domicile. Il s’agissait toutefois d’une offre difficile à refuser, alors ils ont commencé à chercher un nouveau logement.

La mobilisation d’une communauté soudée

Évidemment, loger une famille avec 31 animaux n’est pas une mince affaire. Les hommes devaient trouver une maison et un terrain suffisamment grand pour leurs animaux. Confrontés à plusieurs refus en déposant leur dossier, ils ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté en demandant l’aide de leur communauté digitale.

Cela a fini par payer, car ils ont obtenu de nombreux contacts et ont trouvé leur perle rare : « La nouvelle maison est un terrain d'un demi hectare avec beaucoup d'arbres fruitiers, une belle maison et un endroit calme et champêtre ». Ils ont déclaré être « extrêmement reconnaissants » envers tous ceux qui les ont aidés.

