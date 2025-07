Un garçon de 5 ans perdu dans le désert retrouvé sain et sauf grâce à son chien resté à ses côtés et au Saint-Hubert de la police (vidéo)

Dans l’Etat de l’Arizona, une alerte a été déclenchée après la disparition inquiétante d’un petit garçon de 5 ans. C’est un tandem inattendu, formé de 2 chiens, qui a joué un rôle déterminant dans le dénouement de cette affaire. Une histoire touchante où loyauté, flair et solidarité ont permis d’éviter le pire.

Un drame a été évité de justesse après la disparition d’un enfant, et ce, grâce à 2 chiens ; celui qui accompagnait le petit garçon et celui des policiers lancés à la recherche du duo.

Rapportés par 12NEWS KPNX, les faits se sont produits le dimanche 22 juin 2025 dans le comté de Maricopa, en Arizona (Etats-Unis).

Ce soir-là, le bureau du shérif du comté avait été averti qu’un garçon de 5 ans s’était volatilisé, tout comme le chien de la famille. Des agents et d’importants moyens, notamment un hélicoptère, ont aussitôt été mobilisés, et les recherches ont été lancées.

Celles-ci s’annonçaient complexes, car elles devaient couvrir une vaste zone désertique. Fort heureusement, les adjoints du shérif pouvaient compter sur un atout de taille ; leurs chiens. C’est d’ailleurs l’un d’eux, une femelle Saint Hubert répondant au nom de Piper, qui a permis à tout le monde de retrouver le sourire, à commencer par la famille du disparu.



Maricopa County Sheriff's Office / Facebook

Peu avant 23 heures locales, en effet, la brave Piper a fini par localiser le garçonnet, qui était debout au milieu d’un buisson.



Maricopa County Sheriff's Office / Facebook

Son ami à 4 pattes était auprès de lui. Il était d’ailleurs très agité en voyant l’un des policiers prendre l’enfant dans ses bras pour le rassurer. L’animal leur tournait autour, puis s’est peu à peu détendu en réalisant que toutes ces personnes étaient là pour leur venir en aide.

« Reconnaissants pour cet heureux dénouement »

La scène a été filmée par la caméra de corps de l’adjoint du shérif. La vidéo partagée sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Maricopa livre d’ailleurs quelques détails intéressants via les échanges radio. Il y est ainsi dit que la famille avait expliqué que le chien avait l’habitude de rentrer après ses escapades, mais qu’il ne l’avait pas fait cette nuit-là. Et pour cause ; il avait tenu à rester aux côtés de son jeune ami humain.

Les retrouvailles avec les parents ont eu lieu peu après. « Nous sommes reconnaissants pour cet heureux dénouement et pour le travail d’équipe qui l’a rendu possible », a conclu le bureau du shérif dans son post Facebook.