Pendant des années, cette chienne a fouillé le même buisson dans un but précis qu’elle a fini par atteindre lors de sa dernière balade

Un jour, alors que Lexy et son humaine se promenaient tranquillement sur un chemin, la boule de poils a flairé une odeur particulièrement alléchante venant d’un buisson. En fouinant un peu, elle a fini par dénicher un beau morceau de côtelette de porc, autant dire le jackpot pour n’importe quel chien qui se respecte !

Après avoir dégusté sa trouvaille, Lexy a rejoint sa maîtresse pour continuer la balade, mais, les jours qui ont suivi, la petite chienne n’a cessé de retourner dans ce fameux buisson, au cas où un nouveau trésor s’y trouverait. Une habitude qu’elle a gardé tout le reste de sa vie… “La regarder vérifier le buisson à chaque fois, c'était comme regarder un ami de longue date acheter un billet à gratter à la station-service en espérant gagner une nouvelle fois. Elle a fait ça pendant des années…”, a raconté la jeune femme sur son compte Reddit.

© Pixabay / jatocreate

Malheureusement, Lexy n’a plus jamais trouvé de côtelette de porc… Puis, les années ont passé, la petite chienne a vieilli et un jour, son humaine a découvert que Lexy avait un cancer. “J'étais dévastée… Je savais que son heure approchait rapidement. Alors j'ai pris quelques jours de congé pour faire en sorte que chaque instant compte pour elle et m’assurer qu’elle ne reste pas seule”, s’est-elle souvenue. Malgré la fatigue et la douleur, Lexy continuait toujours de vérifier le buisson à chaque balade. Comme l’explique The Dodo, une idée est alors venue à l’esprit de sa maîtresse…

© Pixabay / AlkeMade

“J'ai appelé ma patronne chez qui je travaille à temps partiel et je lui ai demandé de cacher quelques côtelettes de porc sous le buisson. Elle m'a fait savoir quand c'était fait. Nous avons ensuite fait notre promenade et Lexy les a trouvées. Elle s'est allongée avec précaution et a commencé à les grignoter, sans aucune hâte, comme si elle s'attendait à ce qu'elles soient là”, a révélé la maîtresse avec tendresse. C’est l’une des dernières balades que Lexy et son humaine ont partagé. Quelques semaines plus tard, Lexy a rejoint les étoiles. Aujourd’hui, 10 ans plus tard, sa maîtresse assure qu’elle referait exactement la même chose. “Elle était la meilleure amie que j’ai jamais eue…”, a-t-elle conclu avec émotion. Nul doute que la jolie Lexy veille sur sa maman depuis le ciel.