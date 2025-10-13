Pour célébrer son 12e anniversaire, ce chien senior est accueilli par 12 nouveaux petits compagnons en peluche (vidéo)

La perte d’un animal de compagnie est une épreuve difficile. Elle nous rappelle que la vie est fragile et qu’il est important de profiter de chaque instant passé avec nos boules de poils. Kellyn et son mari en ont eu un douloureux rappel récemment.

Arrivés à un certain âge, il est difficile de savoir combien de temps nos compagnons à 4 pattes resteront dans nos vies. Kellyn Taylor et son mari en ont fait la douloureuse expérience quand ils ont perdu l’un de leur toutou, Ted. La boule de poils était âgée de 11 ans lorsqu’un cancer l’a arrachée à ses maîtres il y a 6 mois. Pour les aider à surmonter leur chagrin, ces derniers pouvaient néanmoins compter sur l’amour de leur deuxième chien, un vénérable Golden Retriever nommé Rex, lui aussi, âgé de 11 ans.

Enfin plus maintenant. En effet, le toutou senior vient de vivre son 12e anniversaire. Un événement spécial pour ses humains, comme le raconte Kellyn à Newsweek : “Nous avons ressenti le besoin de le célébrer plus que jamais cette année, car on ne sait jamais combien de temps on passera avec ces animaux si spéciaux”.



© @therextedshow / TikTok

Célébrer l’anniversaire de leur compagnon à 4 pattes est habituel chez les Taylor : “[Nous avons] toujours fêté son anniversaire chaque année, avec un gâteau et une visite à l'animalerie du coin pour choisir un nouveau jouet”. Néanmoins, en cette occasion si spéciale pour eux, Kellyn et son mari ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ils ont ainsi préparé un gâteau rehaussé d’une bougie en forme de “12” et acheté non pas une, mais 12 peluches, chacune assorties d’un joli ballon bleu.

Les maîtres attentionnés de Rex ont ensuite filmé la découverte de cette surprise par leur toutou. Celui-ci a immédiatement été intrigué par tous ces nouveaux jouets , et il l’a montré en remuant la queue instantanément. Il s’est ensuite dirigé vers ses cadeaux et son gâteau, mais a semblé finalement intimidé. L’émotion, probablement. Ou peut-être les ballons ? En effet, l’un des internautes qui a commenté la vidéo a déclaré que son Golden Retriever n’aimait pas les ballons. Ce à quoi Kellyn a répondu qu’elle n’était “pas fan non plus” et qu’elle les a ensuite retirés. Rex a donc finalement pu profiter de tous ses jouets sans ses bouts de plastique volants pour l’embêter. Joyeux anniversaire Rex !

