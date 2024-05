Un formidable élan de solidarité se crée pour retrouver un chien blessé en fugue après avoir vu son maître se faire tirer dessus

Pendant 2 jours, des habitants se sont mobilisés pour tenter de localiser et soigner un chien blessé et qui avait pris la fuite à la suite d’une fusillade mortelle. Le maître de l’animal, lui, était à l’hôpital.

Heather Davis, 40 ans, est la cofondatrice de Love Me Meow Rescue, une association destinée à aider les chats en difficulté. C’est toutefois à un chien en détresse qu’elle a récemment porté secours, rapportait The Daily News le mardi 21 mai.

Elle avait rencontré le canidé en question le samedi 18 mai lors d’un rassemblement d’amateurs de Jeeps organisé sur la page de Crystal Beach, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Dès qu’elle avait vu Zeus, Labrador Retriever « silver » (robe argentée), elle était descendue de son véhicule pour le caresser et discuter avec son propriétaire. Elle avait ensuite quitté les lieux sans se douter que l’évènement allait prendre une tournure tragique le lendemain matin.



Love Me Meow Rescue / Facebook

Heather Davis a effectivement appris dimanche qu’une fusillade venait d’avoir lieu sur cette plage, faisant un mort et 2 blessés. Parmi ces derniers se trouvait le maître de Zeus. L’homme avait été transporté aux urgences et était dans un état critique. Le chien, lui, avait pris peur et s’était enfui en courant, restant introuvable depuis.

Heather Davis a tout arrêté pour retourner sur les lieux du drame et tenter de retrouver le Labrador. Des dizaines d’autres habitants en faisaient de même. L’une d’elles est Shandy Wynn Lecourias, 44 ans, qui compare le quadrupède à « Houdini » en raison de son caractère insaisissable. Elle l’a, en effet, aperçu à plusieurs reprises, mais il disparaissait aussitôt.

Heather Davis est parvenue à l’approcher, mais sans plus de succès. « Je me suis accroupie et il était pétrifié », raconte-t-elle, avant de le voir s’échapper à nouveau. Elle a tout de même eu le temps de constater qu’il souffrait de plusieurs blessures aux pattes.

« Je l'ai vu manger des ordures à un moment donné. Je ne peux qu'imaginer tout ce qu'il a vu et entendu », poursuit la bénévole.

Elle et les autres volontaires ont inlassablement poursuivi leurs efforts et des drones ont même été déployés. Le chien a finalement été retrouvé le lundi 20 mai à 14 heures locales. L’amie de son maître était sur place, et c’est en la reconnaissant qu’il est venu vers elle.

« Je pouvais voir qu'il boitait, relate Heather Davis. J’ai dit [à l’amie du propriétaire] que s'il devait aller chez le vétérinaire, notre association couvrirait les frais jusqu'à 300 dollars [276 euros environ] ».

Zeus est en sécurité et soigné, en attendant la guérison tant espérée de son maître

Zeus a effectivement été emmené à la clinique. Ses lésions aux pattes ont été nettoyées et traitées sous anesthésie. En outre, ses vaccins ont été mis à jour et il a reçu 3 mois de traitement antiparasitaire. Heather Davis n’a pas seulement tenu sa promesse, elle l’a surpassée, puisque Love Me Meow Rescue a finalement payé l’intégralité de la facture qui s’élevait à 445,48 dollars (410 euros).

Shandy Wynn Lecourias est restée en contact avec l’amie du maître de Zeus, qui lui a confié que le chien était encore secoué par ce qu’il venait de vivre et qu’il en tremblait. Pour le réconforter, elle a passé toute la nuit de lundi à mardi à ses côtés.

Tout le monde espère à présent que le maître de Zeus survive à ses blessures par balles et quitte l’hôpital pour que le duo soit reconstitué.