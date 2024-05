Un chien survivant d'une fusillade échappe pendant 12 jours à ses sauveurs qui parlent de "miracle"

En plus d’avoir été au cœur d’une scène traumatisante, où les balles fusaient de toutes parts, Dumbo a été atteint par plusieurs d’entre elles et s’était retrouvé livré à lui-même pendant près de 2 semaines. Contre toute attente, la douleur, l’hémorragie et la faim n’ont pas eu raison de ce chien au courage exceptionnel.