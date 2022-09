Un footballeur célèbre son but en rendant un émouvant hommage à son défunt chien (vidéo)

Après avoir marqué son but, un joueur de football a tenu à honorer la mémoire de son chien, récemment décédé, à sa manière. Par son geste particulièrement touchant, il a voulu exprimer l’amour qu’il avait pour l’animal, qui s’était longtemps battu contre la maladie.

Le lundi 5 septembre, l’Hapoël Rishon LeZion accueillait l’AS Ashdod pour un match de championnat israélien de football de 2e Division. Une rencontre qui se déroulait au stade Haberfeld à Rishon LeZion, à quelques kilomètres au sud de Tel Aviv.

Alors que l’on jouait la 41e minute, Elay Tamam, milieu de terrain du club local, a marqué le 2e but de son équipe d’un tir croisé du gauche. Le joueur a alors voulu célébrer sa réalisation en la dédiant à un être cher récemment disparu, son chien Sky en l’occurrence.

Il a couru vers l’une des caméras et a retiré son maillot pour dévoiler le t-shirt qu’il portait en dessous et sur lequel figurait la photo du défunt canidé.

Le jeune homme a ensuite levé les yeux au ciel, embrassé le portrait de son meilleur ami à 4 pattes et n’a pas pu retenir ses larmes, alors que ses coéquipiers le félicitaient pour son but.

Un geste émouvant qui lui a tout de même valu un carton jaune. Il s’agit, en effet, de la sanction appliquée à l’encontre de tout joueur enlevant son maillot, quel qu’en soit le motif.

Pour Elay Tamam, cela en valait largement la peine. C’était sa manière à lui de rendre hommage à ce Braque Hongrois à poil court qui lui avait donné des années de bonheur.



Elay Tamam / Instagram

L’avant-veille, il avait annoncé la terrible nouvelle de la disparition de Sky sur son compte Instagram. Une publication dans laquelle il lui adressait également une magnifique lettre d’affection et de gratitude.

« Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour »

Elay Tamam y expliquait qu’il avait adopté le chien 8 ans plus tôt et que, lorsque ce dernier avait un an, sa famille apprenait qu’il était épileptique.



Elay Tamam / Instagram

Le quadrupède avait lutté toute sa vie contre la maladie. Les 2 dernières années étaient extrêmement dures malgré les traitements qu’il recevait. Il souffrait tellement qu’il a été décidé de l’euthanasier pour mettre fin à son calvaire.

« Sky, je veux te remercier pour chaque seconde que tu as passée avec moi, pour chaque coup de langue, pour chaque aboiement, pour chaque moment de joie, de bonheur et d’amour, a ainsi écrit le footballeur. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour, l'amour inconditionnel. Je t'aime plus que tout au monde ».



Elay Tamam / Instagram