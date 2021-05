Un chien rend visite aux pensionnaires d'une résidence seniors pour combattre l'ennui et l'isolement

Dans le Minnesota, une résidence pour séniors compte un membre assez spécial. Il s’agit de Parker, un chien dont la mission consiste à apporter du réconfort aux pensionnaires et les aider à oublier l’isolement.

En décembre 2020, la résidence pour séniors The Pillars of Mankato accueillait Parker, un Golden Retriever dont les visites sont appréciées et attendues par les pensionnaires.

Sue Kuester dit de sa mère Marjorie Pratten, 91 ans, que « son visage s’illumine lorsqu’elle le voit arriver ». Pourtant, elle n’était pas une grande fan des chiens. Parker a su la conquérir, comme il l’a fait avec la plupart des résidents.

Atteinte de démence, Marjorie Pratten avait énormément souffert de la solitude lors du confinement, sa fille n’ayant pu venir la voir. Heureusement, le canidé était là pour lui remonter le moral.

Tous les établissements du groupe Ebenezer, dont The Pillars of Mankato fait partie, sont en train d’intégrer des chiens de thérapie résidents.

Parker a son propre espace personnel dans cette structure située à Mankato, dans le sud du Minnesota. Un coin calme et bien aménagé pour qu’il puisse se reposer dès qu’il en ressent le besoin.

Grâce à Parker, les résidents se sentent comme à la maison

Les dirigeants d’Ebenezer ont récemment effectué une tournée dans les résidences et ont pu constater à quel point les chiens faisaient du bien aux séniors, mais aussi aux employés.

La présence de Parker est d’autant plus précieuse qu’il a cette capacité d’identifier les personnes qui ont le plus besoin de soutien. Il passe alors davantage de temps à leurs côtés et les aide à aller mieux, rapporte The Free Press.

Tous les jours, le Golden Retriever fait le tour des chambres, reçoit des caresses, parfois quelques coups de brosse, et prend part à des activités de groupe. « Beaucoup de résidents se sentent comme à la maison quand il est là », indique Brittney Sheeran, responsable de l’une des ailes de la résidence.