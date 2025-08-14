Un étudiant affronte les eaux montantes d'une inondation pour sauver un chien blessé et abandonné

Une partie de l'Inde s'est récemment retrouvée immergée à la suite d’importantes inondations. La grande majorité des habitants a pu être évacuée à temps, dont un petit chien sauvé par un étudiant courageux.

À Prayagraj, en Inde, environ 15 000 maisons se sont retrouvées sous l’eau après la crue du fleuve Gange. Lequel est monté à plus de 80 mètres. Plusieurs milliers d’habitants ont pu être évacués, mais tout le monde n’a pas eu cette chance. Parmi les victimes, certains animaux errants n’ont pas pu se mettre à l’abri. L’un d’eux a toutefois échappé aux inondations grâce à l’intervention d’un étudiant.

L’homme en question se nomme Avinash et vit à Gangapur, précisait India Today . Comme le reste des habitants, il a précipitamment quitté son logement pour se mettre à l’abri lorsque l’eau a commencé à monter dangereusement. En insérant sa clé dans la serrure pour verrouiller sa porte, il a entendu des petits cris de détresse.

Un chien désespéré

Ne pouvant ignorer les appels à l’aide, il s’est retourné et a vu un petit chien au pelage doré en mauvaise posture dans l’eau. Le chien était blessé, affaibli et utilisait ses dernières forces pour appeler au secours. En le voyant, Avinash n’a pas pu fermer les yeux et s’est précipité à son secours. Le canidé, qui tentait de garder la tête hors de l’eau, parvenait difficilement à s’extirper des flots.

Le jeune homme lui a donc prêté main forte et l’a placé dans un panier pour le maintenir au sec. Il l’a ensuite transporté afin de le mettre en sécurité un peu plus loin et, grâce à son aide, l’animal a pu s’en sortir : « Je ne pouvais pas la laisser comme ça, alors j'ai utilisé un panier et je l'ai sorti en sécurité », témoignait le sauveteur.

Malgré la dangerosité de la crue, ce dernier n’a pas hésité à sauver la vie d’une boule de poils en détresse. Sur les réseaux sociaux, il a été félicité par de nombreux internautes : « Vous êtes un bon Samaritain », écrivait une personne. Effectivement, Avinash a un grand cœur et sa bonté n’est plus à prouver après cet acte !