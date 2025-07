En traversant une ville inondée, il repère un chien emporté par les flots et passe immédiatement à l'action (vidéo)

Alors que des pluies diluviennes s’abattaient sur la province de Chungcheong du Sud, en Corée du Sud, un jeune homme n’a pas hésité à mettre sa propre sécurité en jeu pour venir en aide à un chien en grande détresse. Son acte de bravoure, filmé et largement partagé sur les réseaux sociaux, suscite aujourd’hui une vague d’admiration et d’émotion.

Il se fait appeler « aegyeon » (amoureux des chiens, en coréen) sur les réseaux sociaux, et il n’a pas failli à sa réputation lorsqu’il s’est rendu compte de la détresse d’un canidé lors d’une violente inondation.

Le youtubeur Jo Seong-geun a effectivement sauvé la vie d’un chien le 17 juillet 2025 alors qu’il traversait la commune inondée d’Asan, dans la province du Chungcheong du Sud (ouest du pays). La vidéo qu’il a partagée est relayée par le média anglophone local The Korea Herald.

Ce jour-là, le jeune homme filmait la crue d’une rivière quand il a aperçu un chien qui risquait de s’y noyer. Il était attaché à un container, et seule sa tête se trouvait au-dessus de la surface.



Jo Seong-geun / YouTube

Jo Seong-geun n’avait pas l’intention de rester les bras croisés, malgré le danger qu’il courait en intervenant. Il s’est avancé dans l’eau, bravant le puissant courant et les nombreux déchets charriés par les flots.



Jo Seong-geun / YouTube

Il a réussi à détacher l’animal, qu’il a ensuite pris dans ses bras et tendrement embrassé, alors que l’eau continuait de monter.



Jo Seong-geun / YouTube

Retour sur la terre ferme et examen vétérinaire

Jo Seong-geun a trouvé un amas de tôles sur lequel il a déposé le chien pour lui permettre de se reposer. Par la suite, avec l’aide de 2 passants, il est parvenu à le ramener sur la terre ferme, avant de le faire monter à bord de sa voiture.



Jo Seong-geun / YouTube

Il a emmené le rescapé chez le vétérinaire. Hormis des coupures aux pattes et aux coussinets, il était en bonne santé. Il a été soigné et a reçu à boire et à manger.



Jo Seong-geun / YouTube

Son sauveur est à présent à la recherche de ses propriétaires. Il espère que la vidéo, devenue rapidement virale, l’aidera à les retrouver.

Jo Seong-geun / YouTube

Voici la vidéo :