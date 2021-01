Un cycliste stoppe son itinéraire pour sauver un Teckel abandonné sur le bord de la route et l'adopte

Un couple de cyclistes a découvert un chien abandonné sur le bord de la route. Très maigre, le Teckel attendait qu’on lui vienne en aide. Malgré les dizaines de kilomètres qu’il leur restait à parcourir, ils ont décidé de l’emmener pour lui offrir une nouvelle vie.

Ladislau Alcântara et sa compagne Rosilene Jansen partagent une même passion pour le vélo. En avril dernier, pendant le confinement, ils s’étaient accordé une sortie à bicyclette pour faire un peu d’exercice. Il faisait toutefois plus chaud que prévu et ont décidé d’abréger leur séance. Sur le chemin du retour, ils ont aperçu un chien seul sur le bord de la route, rapporte The Dodo.

En s’approchant de l’animal, ils se sont rendu compte qu’il s’agissait d’un Teckel extrêmement maigre. Le couple avait un peu de pain et lui en a donné ; le canidé l’a englouti à toute vitesse. Il était clair qu’il n’avait rien mangé depuis longtemps.

Ladislau Alcântara et Rosilene Jansen se sont renseignés au sujet de ce chien auprès du voisinage. Personne ne le connaissait, mais on leur a expliqué que l’endroit avait une triste réputation. C’est là que les propriétaires qui ne veulent plus de leurs animaux viennent les abandonner.

Les cyclistes voulaient emmener le quadrupède, mais ne savaient pas comment faire, vu qu’il leur restait encore 40 kilomètres à parcourir avant d’arriver chez eux. Ladislau Alcântara a alors eu une idée : il a vidé son sac à dos d’hydratation et y a installé le Teckel.

Ils ont ensuite repris la route, pédalant prudemment pour assurer la sécurité de leur nouvel ami. Lors d’une pause, le jeune homme s’est tourné vers sa partenaire en lui disant, amusé : « Puisque je n’ai pas d’enfant, j’aurai un chien ».

A la maison, le Teckel, qu’ils ont appelé Pelanka, a eu droit à un bain et un bon repas. Il avait désormais un foyer et une famille.

Aujourd’hui, Pelanka se porte beaucoup mieux, a repris du poids et profite de sa nouvelle vie aux côtés de ceux qui l’ont sauvé. Un bonheur qui transparaît dans les photos et vidéos postées sur le compte Instagram qui lui est consacré.