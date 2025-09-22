Un cycliste s’arrête en plein milieu des dunes pour aller à la rencontre d’une « petite boule noire » apeurée qui s’accrochait tant bien que mal à la vie (vidéo)

Ce passionné de cyclisme accumule les kilomètres en Amérique du Sud depuis des années. Récemment en séjour au Pérou, il a fait une rencontre des plus inattendues. C’est d’abord une petite silhouette qu’il a aperçue, puis un petit chien errant qui a accepté son aide sans broncher.

Dans son parcours, Clobaldo Dongo a pu compter sur la mobilisation d’une équipe locale. Après avoir assuré le sauvetage de la boule de poils, l’homme s’est assuré que le chien soit en bonne santé. Aujourd’hui encore, il ne compte pas s’arrêter là.

@bikeviagens / TikTok

« Une petite silhouette noire blottie dans le sable »

Circulant parmi les dunes du Pérou, le cycliste a été freiné dans sa course en voyant une étrange masse noire enfouie dans le sable fin. Il l’ignorait encore, mais cette « petite silhouette noire » était en fait un petit chien errant qui s’était visiblement perdu et demeurait prostré. Au milieu de ce paysage hostile, le cycliste a fait un écart et est venu à la rencontre de ce pauvre animal qui n’attendait visiblement que de l’aide.

@bikeviagens / TikTok

« Quoi qu’il arrive, je vais te faire sortir d’ici »

La première approche de la boule de poils n’a pas été facile. Clobaldo s’est confronté à une petite chienne peureuse. Il confiait à The Dodo : « Elle a essayé de me mordre quand j’ai essayé de la toucher au début, mais elle a dû sentir mes intentions et m’a laissé l’aider ». Dès lors, le cycliste s’est engagé à se démener pour sortir la chienne de son errance.

« Elle a trouvé son héros »

Clobaldo a fait boire la chienne et s’est ensuite engagé dans la traversée de plusieurs kilomètres pour rejoindre le village le plus proche. Au final, le cycliste l’aura « portée pendant 2 heures ». Arrivé à destination, l’homme a pu nourrir la chienne avec de la nourriture achetée à la supérette locale. Durant son passage en ville, le sauveur a eu la chance de croiser la route d’un homme très engagé dans la cause animale. Prenant les choses en main, ce dernier a assuré la prise en soin de la chienne et a proposé de lui trouver une famille.

Ne pouvant l’accueillir lui-même, le cycliste a promis de rendre visite à la chienne lors d’un de ces prochains passages au Pérou. Ce sauvetage a changé sa vie, c’est certain. « Ça fait du bien de sauver une vie », concluait-il.