2 cyclistes changent d’itinéraire en plein entraînement et tombent sur 2 chiots abandonnés qu’ils décident d’adopter (vidéo)

En Colombie, un cycliste du nom de Nicolas Pradilla et son entraîneur Hector Ramirez effectuaient 3 jours d’entraînement à travers le pays. Ils étaient lancés sur l’ultime étape de leur périple, quand ils ont décidé de changer d’itinéraire.

Ils souhaitaient, en effet, rendre la séance un peu plus difficile en optant pour une route accidentée et une ascension s’étendant sur 40 kilomètres.

« A mi-chemin de cette montée, Hector a entendu des bruits qui ressemblaient à des oiseaux, raconte Nicolas Pradilla à The Dodo. Quand nous avons regardé en bas, 2 chiots abandonnés étaient là. »



@pataspeludascc / TikTok

Les jeunes canidés errants étaient couverts de terre et cachés dans l’épaisse végétation. « Nous avons décidé de les emmener immédiatement avec nous, même si nous avions encore une belle montée et plus de 6 heures de route devant nous », poursuit Nicolas Pradilla.

Chacun en a placé un dans son maillot et ils ont repris la route. Pendant qu’ils pédalaient, ils se sont mis d’accord pour tenter de trouver des familles aimantes pour leurs petits protégés. Toutefois, une fois arrivés à destination, ils ont changé d’avis en réalisant qu’ils ne pouvaient pas se séparer d’eux. Ils ont fini par les adopter eux-mêmes.



@pataspeludascc / TikTok

Hector Ramirez a appelé son chiot Remi. Nicolas Pradilla, lui, a nommé son nouvel ami à 4 pattes Tinto.

@pataspeludascc Les presentamos a Tinto ?? y Remy ??????????? Este tercer día de expedición decidimos cambiar la ruta y subir directamente hacia Chiquinquirá; empezamos sintiéndonos mal porque no habíamos cumplido al pie de la letra el reto que nos habíamos puesto… Pero esto pasó a un segundo plano rápidamente En mitad de la NADA oímos a estos perritos y los encontramos solos, mojados, temblando y con mucho miedo. Logramos montarlos en la panza durante más de 60kms y 1400mts de subida (sí, tengo un poco de dolor de espalda) De por sí la aventura ya estaba siendo épica, pero esto es más grande de lo que podemos explicar. Todavía no sabemos si nosotros los encontramos o ellos nos encontraron a nosotros, pero que fortuna Empezamos la aventura siendo 4 patas y llegamos con 12 patas ???? No llegamos como habíamos planeado a Pandora, pero al fin y al cabo: llegamos… y en combo! Les iremos contando!!! ??????????? #perros #adoptar #ciclismo ? Married Life (From "Up") - Gina Luciani

« Non seulement il a trouvé un foyer, mais moi aussi »

Jusque-là, Nicolas Pradilla habitait chez ses parents qui avaient déjà plusieurs chiens. Le jeune homme a pris la décision d’emménager dans son propre appartement pour garder Tinto auprès de lui.

« Tout le processus de recherche d’un logement a été tout à fait merveilleux, confie-t-il. Non seulement il a trouvé un foyer, mais moi aussi. »

Nicolas Pradilla

Quelques mois plus tard, Remi et Tinto ont bien grandi et coulent des jours heureux chez leurs sauveurs et propriétaires. Nicolas Pradilla prévoit de faire participer son compagnon canin à ses prochaines sorties à vélo.